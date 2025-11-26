１１月２５日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

高野 勇さん（74歳）勿来町四沢作田 26日アルコ会館勿来

拜戸 悦子さん（100歳）泉玉露一丁目 21日家族葬ホール家族物語泉

草野 妙子さん（85歳）石森一丁目 27日JA葬祭ラポール平

德田 幸子さん（92歳）平泉崎字向山 26日JA葬祭ラポール平

平野 毅さん（46歳）小川町塩田字北前 27日JA葬祭ラポール平窪

阿部 守さん（93歳）三和町中寺字葭平 26日JA葬祭ラポール三和

平子 勲さん（91歳）遠野町入遠野字東山 26日やすらぎの杜遠野

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン 皆川 謙二さん（57歳）山田町遠木 23日アルコ会館勿来高野 勇さん（74歳）勿来町四沢作田 26日アルコ会館勿来拜戸 悦子さん（100歳）泉玉露一丁目 21日家族葬ホール家族物語泉草野 妙子さん（85歳）石森一丁目 27日JA葬祭ラポール平德田 幸子さん（92歳）平泉崎字向山 26日JA葬祭ラポール平平野 毅さん（46歳）小川町塩田字北前 27日JA葬祭ラポール平窪阿部 守さん（93歳）三和町中寺字葭平 26日JA葬祭ラポール三和平子 勲さん（91歳）遠野町入遠野字東山 26日やすらぎの杜遠野





