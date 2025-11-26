福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１１月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

皆川　謙二さん（57歳）山田町遠木　23日アルコ会館勿来
高野　　勇さん（74歳）勿来町四沢作田　26日アルコ会館勿来
拜戸　悦子さん（100歳）泉玉露一丁目　21日家族葬ホール家族物語泉
草野　妙子さん（85歳）石森一丁目　27日JA葬祭ラポール平
德田　幸子さん（92歳）平泉崎字向山　26日JA葬祭ラポール平
平野　　毅さん（46歳）小川町塩田字北前　27日JA葬祭ラポール平窪
阿部　　守さん（93歳）三和町中寺字葭平　26日JA葬祭ラポール三和
平子　　勲さん（91歳）遠野町入遠野字東山　26日やすらぎの杜遠野
