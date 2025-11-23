１１月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

馬目 武文さん（85歳）小名浜字中原 25日アルコ会館泉小宅ノブ子さん（91歳）中岡町三丁目 25日アルコ会館勿来高木 浩司さん（55歳）常磐関船町上関 25日吉成斎苑ふぁみりぃ松原 直子さん（92歳）小名浜岡小名字台の下 25日あいぱるホール泉会館吉田 善治さん（94歳）常磐下湯長谷町 25日あいぱるホール小名浜会館今野 光子さん（94歳）平上平窪字南町 25日JA葬祭ラポール平窪杉野 利子さん（76歳）平赤井字田中 26日JA葬祭ラポール平窪朽木 修さん（94歳）明治団地 26日せきのホール沼田ミサオさん（97歳）小名浜西君ケ塚町 25日ライフケア小名浜会堂