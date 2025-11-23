福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１１月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小名浜地区

故人氏名
星野　幸一さん(73歳)
住所
鹿島町御代字柿境
喪主
星野　京子さん
告別式
25日午後０時半より山光堂メモリアルホール迎賓館

四倉地区

故人氏名
大谷　裕威さん(82歳)
住所
四倉町玉山字宿
喪主
大谷　敏子さん
告別式
26日午前11時よりリリーブホールさんえい

久之浜・大久地区

故人氏名
新妻　妙子さん(98歳)
住所
久之浜町久之浜字南畑田
喪主
新妻　好江さん
告別式
26日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
馬目　武文さん（85歳）小名浜字中原　25日アルコ会館泉
小宅ノブ子さん（91歳）中岡町三丁目　25日アルコ会館勿来
高木　浩司さん（55歳）常磐関船町上関　25日吉成斎苑ふぁみりぃ
松原　直子さん（92歳）小名浜岡小名字台の下　25日あいぱるホール泉会館
吉田　善治さん（94歳）常磐下湯長谷町　25日あいぱるホール小名浜会館
今野　光子さん（94歳）平上平窪字南町　25日JA葬祭ラポール平窪
杉野　利子さん（76歳）平赤井字田中　26日JA葬祭ラポール平窪
朽木　　修さん（94歳）明治団地　26日せきのホール
沼田ミサオさん（97歳）小名浜西君ケ塚町　25日ライフケア小名浜会堂
