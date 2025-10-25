福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１０月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
西内　悦子さん(82歳)
住所
平下神谷字出口
喪主
西内　康彦さん
告別式
10月22日、ＪＡ葬祭ラポール四倉で家族葬にて執り行った
故人氏名
新妻 カ市郎さん(87歳)
住所
平下神谷字亀下
喪主
新妻　孝貢さん
告別式
10月27日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平

勿来地区

故人氏名
秋元　正雄さん(96歳)
住所
山田町石名坊
喪主
秋元　　昇さん
告別式
10月28日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール錦で葬場祭を執り行う

四倉地区

故人氏名
満山 スミ子さん(90歳)
住所
四倉町字町田
喪主
満山　哲夫さん
告別式
10月23日、ＪＡ葬祭ラポール四倉で家族葬にて執り行った
赤津ハル子さん（98歳）後田町源道平　27日あいぱるホールアデイ勿来会館
横井　恒久さん（92歳）郷ヶ丘二丁目　25日アルコ会館いわき
田子　正一さん（85歳）錦町中ノ町　27日アルコ会館勿来
坂本　行雄さん（82歳）小名浜下神白字千速　28日しらた斎場塩屋崎
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：地域密着型の金融機関（信用組合）。地域社会への貢献を使命とし、地元の企業や住民が対象の預金・融資などの金融サービスを提供しています。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP