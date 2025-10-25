１０月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 西内 悦子さん(82歳)
- 住所
- 平下神谷字出口
- 喪主
- 西内 康彦さん
- 告別式
- 10月22日、ＪＡ葬祭ラポール四倉で家族葬にて執り行った
- 故人氏名
- 新妻 カ市郎さん(87歳)
- 住所
- 平下神谷字亀下
- 喪主
- 新妻 孝貢さん
- 告別式
- 10月27日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
勿来地区
- 故人氏名
- 秋元 正雄さん(96歳)
- 住所
- 山田町石名坊
- 喪主
- 秋元 昇さん
- 告別式
- 10月28日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール錦で葬場祭を執り行う
四倉地区
- 故人氏名
- 満山 スミ子さん(90歳)
- 住所
- 四倉町字町田
- 喪主
- 満山 哲夫さん
- 告別式
- 10月23日、ＪＡ葬祭ラポール四倉で家族葬にて執り行った
赤津ハル子さん（98歳）後田町源道平 27日あいぱるホールアデイ勿来会館
横井 恒久さん（92歳）郷ヶ丘二丁目 25日アルコ会館いわき
田子 正一さん（85歳）錦町中ノ町 27日アルコ会館勿来
坂本 行雄さん（82歳）小名浜下神白字千速 28日しらた斎場塩屋崎
