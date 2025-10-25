１０月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

赤津ハル子さん（98歳）後田町源道平 27日あいぱるホールアデイ勿来会館横井 恒久さん（92歳）郷ヶ丘二丁目 25日アルコ会館いわき田子 正一さん（85歳）錦町中ノ町 27日アルコ会館勿来坂本 行雄さん（82歳）小名浜下神白字千速 28日しらた斎場塩屋崎