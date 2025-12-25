１２月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

櫛田 保明さん（94歳）遠野町入遠野字平口 17日やすらぎの杜遠野吉野 節子さん（74歳）平下平窪字カラカエ 19日清翔苑平鈴木 勲さん（84歳）好間町下好間字叶田 28日かげつ斎苑好間木田ミヨ子さん（90歳）平下平窪字鍛冶内 27日JA葬祭ラポール平窪道浦 靜子さん（91歳）四倉町玉山字牧ノ下 28日JA葬祭ラポール四倉小泉 照夫さん（86歳）四倉町八茎字沼ノ原 27日JA葬祭ラポール四倉遠藤 和子さん（76歳）小名浜下神白字館ノ腰 28日メモリアルホールみよの杜鈴木 春吉さん（88歳）平豊間字原町 27日しらた斎場塩屋崎崎村 芳美さん（77歳）好間町大利 22日ライフケア小名浜会堂