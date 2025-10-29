１０月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内江尻 忠弘さん（66歳）泉もえぎ台一丁目 29日アルコ会館泉大場 敬子さん（87歳）四倉町字梅ケ丘南 29日あいぱるファミリーホール泉館桐生 勝裕さん（81歳）中央台飯野 29日メモリアルホールみよの杜鈴木 一さん（88歳）遠野町上遠野字堀切 29日やすらぎの杜遠野蜂谷 海斗さん（18歳）泉もえぎ台 30日やすらぎの杜遠野大竹 正治さん（72歳）三和町中三坂字宮ノ下 30日セレモニーホールくさの 彩華いわき市県外野呂 誠一さん（76歳）高萩市上手綱 29日やまとセレモニーホール高萩御園 勝美さん（84歳）高萩市島名 28日やまとセレモニーホール高萩松本トヨ子さん（88歳）双葉郡 葉町大字井出字八石 21日あいぱるホール磐城会館岡田二三男さん（92歳）双葉郡双葉町大字山田字鹿島平 29日さがみ葬斎会館いわき