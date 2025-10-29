福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１０月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
根本　　幸さん(25歳)
住所
四倉町細谷字民野町
喪主
根本　誠一さん
告別式
30日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉

小川地区

故人氏名
渡邉　壽男さん(88歳)
住所
小川町上小川字高崎
喪主
渡邉　浩一さん
告別式
29日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
江尻　忠弘さん（66歳）泉もえぎ台一丁目　29日アルコ会館泉
大場　敬子さん（87歳）四倉町字梅ケ丘南　29日あいぱるファミリーホール泉館
桐生　勝裕さん（81歳）中央台飯野　29日メモリアルホールみよの杜
鈴木　　一さん（88歳）遠野町上遠野字堀切　29日やすらぎの杜遠野
蜂谷　海斗さん（18歳）泉もえぎ台　30日やすらぎの杜遠野
大竹　正治さん（72歳）三和町中三坂字宮ノ下　30日セレモニーホールくさの 彩華
いわき市県外
野呂　誠一さん（76歳）高萩市上手綱　29日やまとセレモニーホール高萩
御園　勝美さん（84歳）高萩市島名　28日やまとセレモニーホール高萩
松本トヨ子さん（88歳）双葉郡　葉町大字井出字八石　21日あいぱるホール磐城会館
岡田二三男さん（92歳）双葉郡双葉町大字山田字鹿島平　29日さがみ葬斎会館いわき
