お悔やみ

１０月１５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

四倉地区

故人氏名
愛川　勝弘さん(90歳)
住所
四倉町細谷字民野町
喪主
愛川　勝也さん
告別式
18日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平

三和地区

故人氏名
佐藤　孝一さん(53歳)
住所
三和町差塩字東作
喪主
佐藤　瑞恵さん
告別式
18日午前十一時よりＪＡ葬祭ラポール三和

久之浜・大久地区

故人氏名
五十嵐 はるゑさん(98歳)
住所
久之浜町西二丁目
喪主
五十嵐 清春さん
告別式
17日午後１時15分よりＪＡ葬祭ラポール四倉

市外

故人氏名
松本　咲子さん(93歳)
住所
双葉郡大熊町熊川字古舘
喪主
松本　啓一さん
告別式
17日午後１時よりリリーブホールかべや
いわき市内
鈴木　英明さん（81歳）泉町本谷字内方　15日アルコ会館泉
石井　史子さん（88歳）泉玉露三丁目　17日アルコ会館泉
髙橋　政夫さん（92歳）勿来町四沢作田　15日アルコ会館勿来
岩澤　ヤエさん（99歳）渡辺町上釜戸字橋ノ上　12日家族葬ホール家族物語泉
佐藤　範子さん（80歳）常磐上湯長谷町釜ノ前　17日かげつ斎苑 湯本
園部　一司さん（65歳）瀬戸町入瀬戸　17日セレモニーホールしんえい
いわき市県外
髙野　豊実さん（69歳）双葉郡双葉町大字山田字前川原　20日あいぱるホール泉会館
紺野　　修さん（82歳）双葉郡大熊町大字夫沢字東台　19日かげつ斎苑好間

