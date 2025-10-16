１０月１５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 愛川 勝弘さん(90歳)
- 住所
- 四倉町細谷字民野町
- 喪主
- 愛川 勝也さん
- 告別式
- 18日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
三和地区
- 故人氏名
- 佐藤 孝一さん(53歳)
- 住所
- 三和町差塩字東作
- 喪主
- 佐藤 瑞恵さん
- 告別式
- 18日午前十一時よりＪＡ葬祭ラポール三和
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 五十嵐 はるゑさん(98歳)
- 住所
- 久之浜町西二丁目
- 喪主
- 五十嵐 清春さん
- 告別式
- 17日午後１時15分よりＪＡ葬祭ラポール四倉
市外
- 故人氏名
- 松本 咲子さん(93歳)
- 住所
- 双葉郡大熊町熊川字古舘
- 喪主
- 松本 啓一さん
- 告別式
- 17日午後１時よりリリーブホールかべや
いわき市内
鈴木 英明さん（81歳）泉町本谷字内方 15日アルコ会館泉
石井 史子さん（88歳）泉玉露三丁目 17日アルコ会館泉
髙橋 政夫さん（92歳）勿来町四沢作田 15日アルコ会館勿来
岩澤 ヤエさん（99歳）渡辺町上釜戸字橋ノ上 12日家族葬ホール家族物語泉
佐藤 範子さん（80歳）常磐上湯長谷町釜ノ前 17日かげつ斎苑 湯本
園部 一司さん（65歳）瀬戸町入瀬戸 17日セレモニーホールしんえい
いわき市県外
髙野 豊実さん（69歳）双葉郡双葉町大字山田字前川原 20日あいぱるホール泉会館
紺野 修さん（82歳）双葉郡大熊町大字夫沢字東台 19日かげつ斎苑好間