１０月１５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内鈴木 英明さん（81歳）泉町本谷字内方 15日アルコ会館泉石井 史子さん（88歳）泉玉露三丁目 17日アルコ会館泉髙橋 政夫さん（92歳）勿来町四沢作田 15日アルコ会館勿来岩澤 ヤエさん（99歳）渡辺町上釜戸字橋ノ上 12日家族葬ホール家族物語泉佐藤 範子さん（80歳）常磐上湯長谷町釜ノ前 17日かげつ斎苑 湯本園部 一司さん（65歳）瀬戸町入瀬戸 17日セレモニーホールしんえいいわき市県外髙野 豊実さん（69歳）双葉郡双葉町大字山田字前川原 20日あいぱるホール泉会館紺野 修さん（82歳）双葉郡大熊町大字夫沢字東台 19日かげつ斎苑好間







