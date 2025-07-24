７月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 佐藤 江子さん(105歳)
- 住所
- 平幕ノ内字田中
- 喪主
- 佐藤 幸雄さん
- 告別式
- 25日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平で家族葬にて執り行う
内郷地区
- 故人氏名
- 伊藤 トシさん(98歳)
- 住所
- 内郷内町堤田
- 喪主
- 伊藤 公一さん
- 告別式
- 26日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
小川地区
- 故人氏名
- 袖田 忠義さん(80歳)
- 住所
- 小川町高萩字上川原
- 喪主
- 袖田 賢一さん
- 告別式
- 22日、ＪＡ葬祭ラポール平窪で執り行った
三和地区
- 故人氏名
- 大竹 良之さん(95歳)
- 住所
- 三和町渡戸字弓張木
- 喪主
- 大竹 キヨノさん
- 告別式
- 24日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール三和
いわき市内
會田 幸子さん（85歳）中岡町五丁目 24日アルコ会館勿来
蛭田千代美さん（70歳）山田町井上 26日アルコ会館勿来
佐藤ハル子さん（82歳）南台一丁目 24日家族葬ホール家族物語勿来
綿引 博子さん（88歳）金山町南台 23日家族葬ホール家族物語泉
古橋キミヲさん（91歳）常磐藤原町 22日かげつ斎苑湯本
山崎 和子さん（66歳）内郷御台境町鶴巻 17日青雲院
山廼邊邦夫さん（89歳）平沼ノ内字原後 25日しらた斎場 塩屋崎
鈴木 廣彦さん（70歳）薄磯二丁目 24日しらた斎場塩屋崎
片寄 孝さん（78歳）常磐湯本町八仙 19日さがみ葬斎会館いわき
佐竹 敏江さん（74歳）平北白土 20日自宅で家族葬を執り行った
柏原トシ子さん（93歳）平字新川町 25日せきのホール
山下 優美さん（60歳）常磐上湯長谷町上ノ台 23日葬祭ホール堀坂會館
田邉 千代さん（90歳）常磐下湯長谷町 24日ライフケア湯本会堂
土屋 明さん（77歳）常磐湯本町八仙 25日ライフケア湯本会堂
川島 晋さん（77歳）小名浜岡小名字住ケ谷 25日メモリアルホールみよの杜
庄司 英一さん（68歳）泉ケ丘一丁目 26日メモリアルホールみよの杜
髙木 統さん（85歳）小名浜岡小名字台ノ下 24日メモリアルホールみよの杜（葬場祭）
いわき市県外
野上 國光さん（82歳）北茨城市磯原町本町 25日あいぱるホール磯原会館
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會田 幸子さん（85歳）中岡町五丁目 24日アルコ会館勿来
蛭田千代美さん（70歳）山田町井上 26日アルコ会館勿来
佐藤ハル子さん（82歳）南台一丁目 24日家族葬ホール家族物語勿来
綿引 博子さん（88歳）金山町南台 23日家族葬ホール家族物語泉
古橋キミヲさん（91歳）常磐藤原町 22日かげつ斎苑湯本
山崎 和子さん（66歳）内郷御台境町鶴巻 17日青雲院
山廼邊邦夫さん（89歳）平沼ノ内字原後 25日しらた斎場 塩屋崎
鈴木 廣彦さん（70歳）薄磯二丁目 24日しらた斎場塩屋崎
片寄 孝さん（78歳）常磐湯本町八仙 19日さがみ葬斎会館いわき
佐竹 敏江さん（74歳）平北白土 20日自宅で家族葬を執り行った
柏原トシ子さん（93歳）平字新川町 25日せきのホール
山下 優美さん（60歳）常磐上湯長谷町上ノ台 23日葬祭ホール堀坂會館
田邉 千代さん（90歳）常磐下湯長谷町 24日ライフケア湯本会堂
土屋 明さん（77歳）常磐湯本町八仙 25日ライフケア湯本会堂
川島 晋さん（77歳）小名浜岡小名字住ケ谷 25日メモリアルホールみよの杜
庄司 英一さん（68歳）泉ケ丘一丁目 26日メモリアルホールみよの杜
髙木 統さん（85歳）小名浜岡小名字台ノ下 24日メモリアルホールみよの杜（葬場祭）
いわき市県外
野上 國光さん（82歳）北茨城市磯原町本町 25日あいぱるホール磯原会館
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