７月２３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内會田 幸子さん（85歳）中岡町五丁目 24日アルコ会館勿来蛭田千代美さん（70歳）山田町井上 26日アルコ会館勿来佐藤ハル子さん（82歳）南台一丁目 24日家族葬ホール家族物語勿来綿引 博子さん（88歳）金山町南台 23日家族葬ホール家族物語泉古橋キミヲさん（91歳）常磐藤原町 22日かげつ斎苑湯本山崎 和子さん（66歳）内郷御台境町鶴巻 17日青雲院山廼邊邦夫さん（89歳）平沼ノ内字原後 25日しらた斎場 塩屋崎鈴木 廣彦さん（70歳）薄磯二丁目 24日しらた斎場塩屋崎片寄 孝さん（78歳）常磐湯本町八仙 19日さがみ葬斎会館いわき佐竹 敏江さん（74歳）平北白土 20日自宅で家族葬を執り行った柏原トシ子さん（93歳）平字新川町 25日せきのホール山下 優美さん（60歳）常磐上湯長谷町上ノ台 23日葬祭ホール堀坂會館田邉 千代さん（90歳）常磐下湯長谷町 24日ライフケア湯本会堂土屋 明さん（77歳）常磐湯本町八仙 25日ライフケア湯本会堂川島 晋さん（77歳）小名浜岡小名字住ケ谷 25日メモリアルホールみよの杜庄司 英一さん（68歳）泉ケ丘一丁目 26日メモリアルホールみよの杜髙木 統さん（85歳）小名浜岡小名字台ノ下 24日メモリアルホールみよの杜（葬場祭）いわき市県外野上 國光さん（82歳）北茨城市磯原町本町 25日あいぱるホール磯原会館