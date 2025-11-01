１０月３１日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 平地区 故人氏名 菊田 菊江さん(67歳) 住所 平赤井字不動堂 喪主 菊田 貴洋さん 告別式 11月３日午前十11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪 四倉地区 故人氏名 鈴木 喜美恵さん(65歳) 住所 四倉町 喪主 藤田 絹江さん 告別式 10月28日、ＪＡ葬祭ラポール四倉で家族葬にて執り行った 故人氏名 西山 重子さん(89歳) 住所 四倉町上仁井田字東ノ内 喪主 西山 英一さん 告別式 11月３日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉

根本 直照さん（77歳）三和町合戸字駅 11月4日あいぱるホール磐城会館

大井川 勝さん（87歳）泉町黒須野字早稲田 11月4日あいぱるホールアデイ勿来会館

佐藤トヨ子さん（94歳）小名浜花畑町 10月29日ライフケア小名浜会堂

鈴木 ヒロさん（99歳）遠野町入遠野字中ノ内 11月2日やすらぎの杜遠野

瀬谷 弘さん（78歳）遠野町深山田字小石平 11月3日やすらぎの杜遠野

いわき市県外

石田 信勝さん（84歳）双葉郡大熊町大字大川原字南平 11月4日あいぱるファミリーホール泉館

秋山 靖夫さん（72歳）北茨城市中郷町石岡 11月2日あいぱるホール磯原会館

