１１月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内
藤井ヒデ子さん（92歳）内郷綴町金谷　11月3日葬祭ホール堀坂會舘
松井　玲子さん（86歳）常磐湯本町上浅貝　11月2日あいぱるファミリーホール泉館
矢内　吉一さん（84歳）常磐関船町　10月31日さがみ葬斎会館いわき
渋谷アツ子さん（93歳）平字堂ノ前　11月2日いわき葬斎（株）
荒川　新平さん（91歳）小名浜港ケ丘　11月5日メモリアルホールみよの杜
鯨岡　捷寧さん（86歳）好間町中好間字八反田　10月27日ライフケア好間会堂
本多　陽一さん（78歳）明治団地　11月4日ライフケア平会堂
國井　伸泰さん（68歳）平字新町　11月6日せきのホール
いわき市県外
石　　義雄さん（68歳）高萩市本町　11月2日やまとセレモニーホール高萩
