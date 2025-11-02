１１月１日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

藤井ヒデ子さん（92歳）内郷綴町金谷 11月3日葬祭ホール堀坂會舘

松井 玲子さん（86歳）常磐湯本町上浅貝 11月2日あいぱるファミリーホール泉館

矢内 吉一さん（84歳）常磐関船町 10月31日さがみ葬斎会館いわき

渋谷アツ子さん（93歳）平字堂ノ前 11月2日いわき葬斎（株）

荒川 新平さん（91歳）小名浜港ケ丘 11月5日メモリアルホールみよの杜

鯨岡 捷寧さん（86歳）好間町中好間字八反田 10月27日ライフケア好間会堂

本多 陽一さん（78歳）明治団地 11月4日ライフケア平会堂

國井 伸泰さん（68歳）平字新町 11月6日せきのホール

いわき市県外

石 義雄さん（68歳）高萩市本町 11月2日やまとセレモニーホール高萩

