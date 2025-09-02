９月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

木村 貞子さん（74歳）東田町 8月25日東田町あいぱるホール泉会館鈴木 東吉さん（86歳）勿来町窪田西殿町 9月2日あいぱるホールアデイ勿来会館小松 松子さん（93歳）勿来町酒井高畔 9月3日アルコ会館勿来蛭田きみ子さん（73歳）山玉町畑ケ田 9月4日アルコ会館勿来松本ヨシイさん（88歳）市三和町上三坂字水田 9月2日セレモニーホールくさの悠華梅津 千博さん（79歳）内郷高坂町一丁目 9月3日せきのホール渡邊 利男さん（88歳）小名浜下神白字千速 9月4日小名浜下神白字千速