９月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 佐藤 保久さん(71歳)
- 住所
- 平字五色町
- 喪主
- 佐藤 幸子さん
- 告別式
- ２日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
中央台地区
- 故人氏名
- 鈴木 歌江さん(93歳)
- 住所
- 中央台鹿島一丁目
- 喪主
- 鈴木 富士雄さん
- 告別式
- ３日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館
田人地区
- 故人氏名
- 田岡 恒子さん(100歳)
- 住所
- 田人町黒田字別当
- 喪主
- 土屋 廣さん
- 告別式
- ３日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール錦
市外
- 故人氏名
- 中嶋 輝雄さん(88歳)
- 住所
- 双葉郡富岡町字夜の森南三丁目
- 喪主
- 中嶋 竜也さん
- 告別式
- １日午後一時よりJA葬祭ラポール四倉
木村 貞子さん（74歳）東田町 8月25日東田町あいぱるホール泉会館
鈴木 東吉さん（86歳）勿来町窪田西殿町 9月2日あいぱるホールアデイ勿来会館
小松 松子さん（93歳）勿来町酒井高畔 9月3日アルコ会館勿来
蛭田きみ子さん（73歳）山玉町畑ケ田 9月4日アルコ会館勿来
松本ヨシイさん（88歳）市三和町上三坂字水田 9月2日セレモニーホールくさの悠華
梅津 千博さん（79歳）内郷高坂町一丁目 9月3日せきのホール
渡邊 利男さん（88歳）小名浜下神白字千速 9月4日小名浜下神白字千速
