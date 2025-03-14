３月１３日（お悔やみ情報）

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いわき市内佐川 初美さん（91歳）岩間町小原 アルコ会館勿来江尻 義秋さん（84歳）小名浜大原字西橋本 アルコ会館泉小野美代子さん（83歳）好間町下好間字渋井 かげつ斎苑好間秋山 清志さん（88歳）内郷御厩町 ライフケア好間会堂伊藤 シメさん（99歳）中之作字植作 しらた斎場塩屋崎黒川チヨ子さん（96歳）三和町渡戸字楢木 せきのホールいわき市県外小林 幸子さん（79歳）北茨城市関本町関本上 あいぱるホール磯原会館畑野 良子さん（90歳）日立市十王町友部 あいぱるファミリーホール高萩館神永 増雄さん（76歳）北茨城市華川町上小津田 あいぱるファミリーホール磯原館関根美知子さん（82歳）北茨城市関本町関本中 あいぱるファミリーホール中郷館山田 長市さん（71歳）北茨城市平潟町 自宅伊藤 敏子さん（88歳）北茨城市関本町関本中 自宅橋本 賢司さん（93歳）北茨城市大津町 自宅荒川 繁さん（76歳）北茨城市関本町富士ケ丘 自宅