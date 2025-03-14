３月１３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 山野邉 アサ子さん(85歳)
- 住所
- 平字古鍛冶町
- 喪主
- 山野邉 恭一さん
- 告別式
- 15日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール平
- 故人氏名
- 鈴木 千枝子さん(80歳)
- 住所
- 平下平窪字諸荷
- 喪主
- 鈴木 真さん
- 告別式
- 17日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退
小川地区
- 故人氏名
- 鈴木 雄大さん (21歳)
- 住所
- 小川町西小川字カキカネ
- 喪主
- 鈴木 信隆さん
- 告別式
- 16日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
川前地区
- 故人氏名
- 佐藤 ツヤ子さん(86歳)
- 住所
- 川前町川前字竹島
- 喪主
- 中山 明彦さん
- 告別式
- ３月11日に清翔苑平で家族葬にて執り行った
いわき市内
佐川 初美さん（91歳）岩間町小原 アルコ会館勿来
江尻 義秋さん（84歳）小名浜大原字西橋本 アルコ会館泉
小野美代子さん（83歳）好間町下好間字渋井 かげつ斎苑好間
秋山 清志さん（88歳）内郷御厩町 ライフケア好間会堂
伊藤 シメさん（99歳）中之作字植作 しらた斎場塩屋崎
黒川チヨ子さん（96歳）三和町渡戸字楢木 せきのホール
いわき市県外
小林 幸子さん（79歳）北茨城市関本町関本上 あいぱるホール磯原会館
畑野 良子さん（90歳）日立市十王町友部 あいぱるファミリーホール高萩館
神永 増雄さん（76歳）北茨城市華川町上小津田 あいぱるファミリーホール磯原館
関根美知子さん（82歳）北茨城市関本町関本中 あいぱるファミリーホール中郷館
山田 長市さん（71歳）北茨城市平潟町 自宅
伊藤 敏子さん（88歳）北茨城市関本町関本中 自宅
橋本 賢司さん（93歳）北茨城市大津町 自宅
荒川 繁さん（76歳）北茨城市関本町富士ケ丘 自宅
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佐川 初美さん（91歳）岩間町小原 アルコ会館勿来
江尻 義秋さん（84歳）小名浜大原字西橋本 アルコ会館泉
小野美代子さん（83歳）好間町下好間字渋井 かげつ斎苑好間
秋山 清志さん（88歳）内郷御厩町 ライフケア好間会堂
伊藤 シメさん（99歳）中之作字植作 しらた斎場塩屋崎
黒川チヨ子さん（96歳）三和町渡戸字楢木 せきのホール
いわき市県外
小林 幸子さん（79歳）北茨城市関本町関本上 あいぱるホール磯原会館
畑野 良子さん（90歳）日立市十王町友部 あいぱるファミリーホール高萩館
神永 増雄さん（76歳）北茨城市華川町上小津田 あいぱるファミリーホール磯原館
関根美知子さん（82歳）北茨城市関本町関本中 あいぱるファミリーホール中郷館
山田 長市さん（71歳）北茨城市平潟町 自宅
伊藤 敏子さん（88歳）北茨城市関本町関本中 自宅
橋本 賢司さん（93歳）北茨城市大津町 自宅
荒川 繁さん（76歳）北茨城市関本町富士ケ丘 自宅
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