８月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
好間地区
- 故人氏名
- 鈴木 秀忠さん(77歳)
- 住所
- 好間町川中子字八方屋
- 喪主
- 鈴木 寿明さん
- 告別式
- ７日正午より清翔苑 平
- 故人氏名
- 佐藤 トシさん(87歳)
- 住所
- 好間町北好間字下ケ屋敷
- 喪主
- 佐藤 清一さん
- 告別式
- ７日午後１時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
鈴木美代子さん（87歳）田人町荷路夫字木和田 6日アルコ会館勿来
坂本 正則さん（71歳）平藤間字松原 7日しらた斎場 塩屋崎
齊藤 洋子さん（80歳）内郷御厩町 3日ライフケア好間会堂（家族葬）
鈴木 榮吉さん（76歳）洋向台 7日ライフケア小名浜会堂
渡邉 正幸さん（74歳）洋向台 7日メモリアルホールみよの杜
田中フクエさん（86歳）常磐関船町矢津 7日さがみ葬斎会館いわき
生天目英俊さん（64歳）好間町大利字大利前 9日せきのホール
いわき市県外
伊吹 京子さん（77歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 7日あいぱるホール磯原会館
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鈴木美代子さん（87歳）田人町荷路夫字木和田 6日アルコ会館勿来
坂本 正則さん（71歳）平藤間字松原 7日しらた斎場 塩屋崎
齊藤 洋子さん（80歳）内郷御厩町 3日ライフケア好間会堂（家族葬）
鈴木 榮吉さん（76歳）洋向台 7日ライフケア小名浜会堂
渡邉 正幸さん（74歳）洋向台 7日メモリアルホールみよの杜
田中フクエさん（86歳）常磐関船町矢津 7日さがみ葬斎会館いわき
生天目英俊さん（64歳）好間町大利字大利前 9日せきのホール
いわき市県外
伊吹 京子さん（77歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 7日あいぱるホール磯原会館
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