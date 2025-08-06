８月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内鈴木美代子さん（87歳）田人町荷路夫字木和田 6日アルコ会館勿来坂本 正則さん（71歳）平藤間字松原 7日しらた斎場 塩屋崎齊藤 洋子さん（80歳）内郷御厩町 3日ライフケア好間会堂（家族葬）鈴木 榮吉さん（76歳）洋向台 7日ライフケア小名浜会堂渡邉 正幸さん（74歳）洋向台 7日メモリアルホールみよの杜田中フクエさん（86歳）常磐関船町矢津 7日さがみ葬斎会館いわき生天目英俊さん（64歳）好間町大利字大利前 9日せきのホールいわき市県外伊吹 京子さん（77歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 7日あいぱるホール磯原会館