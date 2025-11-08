１１月７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
いわき市内
佐藤 英夫さん（76歳）内郷白水町上代 11日あいぱるホール磐城会館
鈴木タミ子さん（97歳）中央台鹿島 9日アルコ会館泉
松崎ミツ子さん（87歳）好間町下好間 4日いわき葬斎
助川 一さん（93歳）錦町馬場 5日ライフケア小名浜会堂
宇佐見 明さん（60歳）川前町上桶売字土橋 8日セレモニーホールくさの彩華
佐藤 典子さん（76歳）小名浜玉川町東 10日メモリアルホールみよの杜
山幡百々代さん（78歳）川部町北ノ内 10日セレモニーホールしんえい
原田 康博さん（77歳）中央台鹿島一丁目 12日せきのホール
佐藤マサ子さん（95歳）小川町上平字赤沼 5日JA葬祭ラポール平窪
小松 登さん（73歳）小川町下小川字上ノ台 8日JA葬祭ラポール平窪
大谷 太郎さん（100歳）平北神谷字七曲 10日JA葬祭ラポール平
いわき市県外
佐々木廣美さん（65歳）双葉郡大熊町大字下野上字清水 9日かげつ斎苑好間
佐々木哲子さん（94歳）双葉郡大熊町大字熊字熊町 9日JA葬祭ラポール平
