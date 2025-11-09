１１月８日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

最新の新聞オンライン 佐藤 照代さん（90歳）勿来町窪田西殿町 11日あいぱるホールアデイ勿来会館髙橋 理夫さん（88歳）中央台鹿島一丁目 9日アルコ会館いわき橋本 民子さん（84歳）勿来町窪田上り途 10日アルコ会館勿来遠藤 綾子さん（88歳）江畑町塙 9日家族葬ホール家族物語勿来三浦 良子さん（58歳）洋向台 4日本多斎苑小名浜佐藤 忞さん（91歳）小名浜字渚廻 9日本多斎苑小名浜野崎 武子さん（87歳）平字一町目 6日総合葬祭せきの大橋トシヱさん（86歳）若葉台一丁目 12日メモリアルホールみよの杜





