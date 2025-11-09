１１月８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
佐藤 照代さん（90歳）勿来町窪田西殿町 11日あいぱるホールアデイ勿来会館
髙橋 理夫さん（88歳）中央台鹿島一丁目 9日アルコ会館いわき
橋本 民子さん（84歳）勿来町窪田上り途 10日アルコ会館勿来
遠藤 綾子さん（88歳）江畑町塙 9日家族葬ホール家族物語勿来
三浦 良子さん（58歳）洋向台 4日本多斎苑小名浜
佐藤 忞さん（91歳）小名浜字渚廻 9日本多斎苑小名浜
野崎 武子さん（87歳）平字一町目 6日総合葬祭せきの
大橋トシヱさん（86歳）若葉台一丁目 12日メモリアルホールみよの杜
