お悔やみ

１１月８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

佐藤　照代さん（90歳）勿来町窪田西殿町　11日あいぱるホールアデイ勿来会館
髙橋　理夫さん（88歳）中央台鹿島一丁目　9日アルコ会館いわき
橋本　民子さん（84歳）勿来町窪田上り途　10日アルコ会館勿来
遠藤　綾子さん（88歳）江畑町塙　9日家族葬ホール家族物語勿来
三浦　良子さん（58歳）洋向台　4日本多斎苑小名浜
佐藤　　忞さん（91歳）小名浜字渚廻　9日本多斎苑小名浜
野崎　武子さん（87歳）平字一町目　6日総合葬祭せきの
大橋トシヱさん（86歳）若葉台一丁目　12日メモリアルホールみよの杜
