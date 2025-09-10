９月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
好間地区
- 故人氏名
- 髙木 泰男さん(82歳)
- 住所
- 好間町北好間字沢小谷
- 喪主
- 髙木 貴弘さん
- 告別式
- 12日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 岡田 惠久子さん(80歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字川田
- 喪主
- 岡田 直明さん
- 告別式
- 12日午前10時より山光堂メモリアルホール海賓館
蛭田 晃さん（92歳）沼部町鹿野 10日アルコ会館勿来
渡邉 ミヨさん（91歳）泉町本谷字堀ノ内 10日アルコ会館泉
志田幸市郎さん（91歳）小名浜玉川町西 6日メモリアルホールみよの杜
村上 光一さん（54歳）常磐白鳥町 10日九品寺檀信徒会館
山形アキヨさん（95歳）三和町中三坂字湯ノ本 12日セレモニーホールくさの彩華
