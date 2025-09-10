お悔やみ

９月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

好間地区

故人氏名
髙木　泰男さん(82歳)
住所
好間町北好間字沢小谷
喪主
髙木　貴弘さん
告別式
12日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平

久之浜・大久地区

故人氏名
岡田 惠久子さん(80歳)
住所
久之浜町久之浜字川田
喪主
岡田　直明さん
告別式
12日午前10時より山光堂メモリアルホール海賓館
蛭田　　晃さん（92歳）沼部町鹿野　10日アルコ会館勿来
渡邉　ミヨさん（91歳）泉町本谷字堀ノ内　10日アルコ会館泉
志田幸市郎さん（91歳）小名浜玉川町西　6日メモリアルホールみよの杜
村上　光一さん（54歳）常磐白鳥町　10日九品寺檀信徒会館
山形アキヨさん（95歳）三和町中三坂字湯ノ本　12日セレモニーホールくさの彩華
