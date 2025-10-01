９月３０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 小池 義人さん(78歳)
- 住所
- 平下平窪字味噌農
- 喪主
- 小池 一人さん
- 告別式
- 10月２日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
- 故人氏名
- 坂本 多井子さん(90歳)
- 住所
- 平藤間字松原
- 喪主
- 坂本 広美さん
- 告別式
- 10月２日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
三和地区
- 故人氏名
- 草野 スセノさん(92歳)
- 住所
- 三和町中寺
- 喪主
- 草野 政則さん
- 告別式
- 10月２日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール三和
いわき市内
佐藤 恒雄さん（84歳）泉町字小山 9月30日アルコ会館泉
橋本 昌明さん（88歳）好間町下好間字大館 10月2日かげつ斎苑好間
籾山 倉吉さん（90歳）勿来町酒井小山下 9月27日セレモニーホールしんえい
鈴木 成之さん（92歳）遠野町入遠野字前田 10月2日やすらぎの杜遠野
いわき市県外
武井 正男さん（92歳）北茨城市中郷町上桜井 10月1日あいぱるホール磯原会館
猪狩 修次さん（41歳）双葉郡富岡町大字下郡山字下郡 9月27日家族葬ホール家族物語勿来
