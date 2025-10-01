９月３０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内佐藤 恒雄さん（84歳）泉町字小山 9月30日アルコ会館泉橋本 昌明さん（88歳）好間町下好間字大館 10月2日かげつ斎苑好間籾山 倉吉さん（90歳）勿来町酒井小山下 9月27日セレモニーホールしんえい鈴木 成之さん（92歳）遠野町入遠野字前田 10月2日やすらぎの杜遠野いわき市県外武井 正男さん（92歳）北茨城市中郷町上桜井 10月1日あいぱるホール磯原会館猪狩 修次さん（41歳）双葉郡富岡町大字下郡山字下郡 9月27日家族葬ホール家族物語勿来