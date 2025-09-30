９月２９日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

金成 禮子さん（95歳）錦町町西 30日家族葬ホール家族物語勿来

黒田 政則さん（75歳）泉町黒須野字早稲田 26日家族葬ホール家族物語勿来

稲葉 カツさん（97歳）遠野町滝字馬場前 27日アルコ会館勿来

川﨑 トモさん（92歳）常磐白鳥町坂下 10月1日かげつ斎苑湯本

吉野 新平さん（94歳）平下平窪一丁目 26日総合葬祭せきの

下山田 満さん（85歳）常磐白鳥町坂下 10月1日かげつ斎苑湯本

いわき市県外

田中 良平さん（92歳）双葉郡浪江町大字谷津田字雨堤 30日かげつ斎苑好間

