９月２９日（お悔やみ情報）

いわき市内
金成 禮子さん（95歳）錦町町西 30日家族葬ホール家族物語勿来
黒田 政則さん（75歳）泉町黒須野字早稲田 26日家族葬ホール家族物語勿来
稲葉 カツさん（97歳）遠野町滝字馬場前 27日アルコ会館勿来
川﨑 トモさん（92歳）常磐白鳥町坂下 10月1日かげつ斎苑湯本
吉野 新平さん（94歳）平下平窪一丁目 26日総合葬祭せきの
下山田 満さん（85歳）常磐白鳥町坂下 10月1日かげつ斎苑湯本
いわき市県外
田中 良平さん（92歳）双葉郡浪江町大字谷津田字雨堤 30日かげつ斎苑好間
