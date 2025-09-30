福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

９月２９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内
金成　禮子さん（95歳）錦町町西　30日家族葬ホール家族物語勿来
黒田　政則さん（75歳）泉町黒須野字早稲田　26日家族葬ホール家族物語勿来
稲葉　カツさん（97歳）遠野町滝字馬場前　27日アルコ会館勿来
川﨑　トモさん（92歳）常磐白鳥町坂下　10月1日かげつ斎苑湯本
吉野　新平さん（94歳）平下平窪一丁目　26日総合葬祭せきの
下山田　満さん（85歳）常磐白鳥町坂下　10月1日かげつ斎苑湯本
いわき市県外
田中　良平さん（92歳）双葉郡浪江町大字谷津田字雨堤　30日かげつ斎苑好間
