９月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
小川地区
- 故人氏名
- 吉田 宏さん(90歳)
- 住所
- 小川町上平
- 喪主
- 吉田 憲一さん
- 告別式
- 9月29日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
鈴木ヨシヱさん（90歳）江畑町塙 29日アルコ会館勿来
伊藤 勇さん（77歳）佐糠町東一丁目 29日家族葬ホール家族物語勿来
佐川 咲代さん（89歳）小名浜大原字乙新地 29日本多斎苑小名浜
根本 朝子さん（88歳）郷ケ丘二丁目 29日アルコ会館いわき
山田 勝雄さん（82歳）小名浜大原小滝町 30日本多斎苑小名浜
いわき市県外
関口 和彦さん（63歳）北茨城市中郷町粟野 29日あいぱるホール磯原会館
