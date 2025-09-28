福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

９月２７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小川地区

故人氏名
吉田　　宏さん(90歳)
住所
小川町上平
喪主
吉田　憲一さん
告別式
9月29日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
鈴木ヨシヱさん（90歳）江畑町塙　29日アルコ会館勿来
伊藤　　勇さん（77歳）佐糠町東一丁目　29日家族葬ホール家族物語勿来
佐川　咲代さん（89歳）小名浜大原字乙新地　29日本多斎苑小名浜
根本　朝子さん（88歳）郷ケ丘二丁目　29日アルコ会館いわき
山田　勝雄さん（82歳）小名浜大原小滝町　30日本多斎苑小名浜
いわき市県外
関口　和彦さん（63歳）北茨城市中郷町粟野　29日あいぱるホール磯原会館
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP