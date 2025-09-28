９月２７日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 小川地区 故人氏名 吉田 宏さん(90歳) 住所 小川町上平 喪主 吉田 憲一さん 告別式 9月29日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪

鈴木ヨシヱさん（90歳）江畑町塙 29日アルコ会館勿来

伊藤 勇さん（77歳）佐糠町東一丁目 29日家族葬ホール家族物語勿来

佐川 咲代さん（89歳）小名浜大原字乙新地 29日本多斎苑小名浜

根本 朝子さん（88歳）郷ケ丘二丁目 29日アルコ会館いわき

山田 勝雄さん（82歳）小名浜大原小滝町 30日本多斎苑小名浜

いわき市県外

関口 和彦さん（63歳）北茨城市中郷町粟野 29日あいぱるホール磯原会館

