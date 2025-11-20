福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１１月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

廣川　俊美さん（80歳）平中神谷字下知内　22日JA葬祭ラポール平
片寄　住恵さん（81歳）間町下好間　17日ライフケア平会堂
寺田　一哉さん（58歳）草木台二丁目　20日ライフケア湯本会堂
加藤　雅久さん（88歳）中央台飯野　21日いわき迎賓館さがみ典礼
吉田　超子さん（93歳）中之作字勝見ケ浦　22日しらた斎場塩屋崎
澄川　幸子さん（95歳）中央台飯野　17日中央台飯野
小野　榮子さん（86歳）小川町高萩字下川原　18日いわき迎賓館さがみ典礼

渡邉美江子さん（95歳）双葉郡富岡町大字大菅字蛇谷須　20日アルコ会館いわき
大浦チヨ子さん（85歳）双葉郡富岡町大字上郡山字清水　21日さがみ勿来斎場
根本　英壽さん（88歳）北茨城市大津町北町　20日アルコ会館北茨城
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP