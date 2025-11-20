１１月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
廣川 俊美さん（80歳）平中神谷字下知内 22日JA葬祭ラポール平
片寄 住恵さん（81歳）間町下好間 17日ライフケア平会堂
寺田 一哉さん（58歳）草木台二丁目 20日ライフケア湯本会堂
加藤 雅久さん（88歳）中央台飯野 21日いわき迎賓館さがみ典礼
吉田 超子さん（93歳）中之作字勝見ケ浦 22日しらた斎場塩屋崎
澄川 幸子さん（95歳）中央台飯野 17日中央台飯野
小野 榮子さん（86歳）小川町高萩字下川原 18日いわき迎賓館さがみ典礼
渡邉美江子さん（95歳）双葉郡富岡町大字大菅字蛇谷須 20日アルコ会館いわき
大浦チヨ子さん（85歳）双葉郡富岡町大字上郡山字清水 21日さがみ勿来斎場
根本 英壽さん（88歳）北茨城市大津町北町 20日アルコ会館北茨城
