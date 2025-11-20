１１月１９日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。



片寄 住恵さん（81歳）間町下好間 17日ライフケア平会堂

寺田 一哉さん（58歳）草木台二丁目 20日ライフケア湯本会堂

加藤 雅久さん（88歳）中央台飯野 21日いわき迎賓館さがみ典礼

吉田 超子さん（93歳）中之作字勝見ケ浦 22日しらた斎場塩屋崎

澄川 幸子さん（95歳）中央台飯野 17日中央台飯野

渡邉美江子さん（95歳）双葉郡富岡町大字大菅字蛇谷須 20日アルコ会館いわき

大浦チヨ子さん（85歳）双葉郡富岡町大字上郡山字清水 21日さがみ勿来斎場

根本 英壽さん（88歳）北茨城市大津町北町 20日アルコ会館北茨城

