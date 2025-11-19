福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１１月１８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内
水野クニヨさん（94歳）佐糠町東　20日アルコ会館勿来
岩塚　久代さん（85歳）好間町下好間字鬼越　21日かげつ斎苑好間
金成　時男さん（83歳）錦町安良町　14日あいぱるファミリーホールアデイ勿来館
菅波　周司さん（75歳）平鶴ケ井字脇ノ作　21日JA葬祭ラポール平
小堀　　亨さん（78歳）内郷高坂町立野　18日せきのホール
前村　年昭さん（92歳）平字正月町　20日いわき迎賓館さがみ典礼
竹中史穂子さん（16歳）小名浜諏訪町　20日メモリアルホールみよの杜
関　　良子さん（100歳）小名浜玉川町北　21日メモリアルホールみよの杜
いわき市県外
藏野　和子さん（87歳）双葉郡双葉町大字長塚字西宮下　18日家族葬ホール家族物語 泉
菅原千鶴子さん（84歳）北茨城市関本町富士ヶ丘　21日あいぱるホール大津会館
坂本美和子さん（90歳）双葉郡楢葉町大字波倉字北向　14日せきのホール
