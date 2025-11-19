１１月１８日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。



水野クニヨさん（94歳）佐糠町東 20日アルコ会館勿来

岩塚 久代さん（85歳）好間町下好間字鬼越 21日かげつ斎苑好間

金成 時男さん（83歳）錦町安良町 14日あいぱるファミリーホールアデイ勿来館

菅波 周司さん（75歳）平鶴ケ井字脇ノ作 21日JA葬祭ラポール平

小堀 亨さん（78歳）内郷高坂町立野 18日せきのホール

前村 年昭さん（92歳）平字正月町 20日いわき迎賓館さがみ典礼

竹中史穂子さん（16歳）小名浜諏訪町 20日メモリアルホールみよの杜

関 良子さん（100歳）小名浜玉川町北 21日メモリアルホールみよの杜

いわき市県外

藏野 和子さん（87歳）双葉郡双葉町大字長塚字西宮下 18日家族葬ホール家族物語 泉

菅原千鶴子さん（84歳）北茨城市関本町富士ヶ丘 21日あいぱるホール大津会館

坂本美和子さん（90歳）双葉郡楢葉町大字波倉字北向 14日せきのホール



