８月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内船生 晃さん（72歳）小名浜諏訪町 21日本多斎苑小名浜橋本 廣子さん（75歳）好間町北好間字板木沢 19日家族葬ホール家族物語好間山田 昌子さん（84歳）錦町鳥居西 22日あいぱるホールアデイ勿来会館仲野 勝平さん（74歳）小名浜野田字大ノ下 22日あいぱるホール小名浜会館清野智與之さん（91歳）小島町二丁目 19日せきのホール吉田 隆さん（81歳）小名浜岡小名一丁目 22日しらた斎場 ファミリオ神白矢内キワ子さん（89歳）川前町川前字棚木 22日セレモニーホールくさの彩華佐藤 伯子さん（57歳）平字城東 12日ライフケア平会堂緑川 三郎さん（95歳）勿来町窪田御前崎 21日セレモニーホールしんえい藤田 枝里さん（37歳）小名浜花畑町 22日メモリアルホールみよの杜いわき市県外堀内 昭正さん（83歳）双葉郡双葉町大字寺沢字南迫 17日アルコ会館いわき武藤 信雄さん（77歳）北茨城市中郷町石岡 22日あいぱるホール磯原会館遠藤 金四郎さん（91歳）双葉郡富岡町大字上手岡字上千里 11日いわき迎賓館さがみ典礼