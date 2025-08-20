８月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 金成 正宏さん(58歳)
- 住所
- 平赤井字御代内
- 喪主
- 中村 捺実さん
- 告別式
- ８月17日、ＪＡ葬祭ラポール平窪で家族葬にて執り行った
内郷地区
- 故人氏名
- 渡辺 紀子さん(84歳)
- 住所
- 内郷御台境町鬼越
- 喪主
- 渡辺 裕司さん
- 告別式
- ８月22日午後１時よりＪＡ葬祭ラポール平
四倉地区
- 故人氏名
- 髙崎 供子さん(91歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字東山
- 喪主
- 髙崎 道子さん
- 告別式
- ８月22日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
- 故人氏名
- 根本 忠さん(91歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字前原
- 喪主
- 根本 忠之さん
- 告別式
- 23日午前11時よりリリーブホールさんえい
いわき市内
船生 晃さん（72歳）小名浜諏訪町 21日本多斎苑小名浜
橋本 廣子さん（75歳）好間町北好間字板木沢 19日家族葬ホール家族物語好間
山田 昌子さん（84歳）錦町鳥居西 22日あいぱるホールアデイ勿来会館
仲野 勝平さん（74歳）小名浜野田字大ノ下 22日あいぱるホール小名浜会館
清野智與之さん（91歳）小島町二丁目 19日せきのホール
吉田 隆さん（81歳）小名浜岡小名一丁目 22日しらた斎場 ファミリオ神白
矢内キワ子さん（89歳）川前町川前字棚木 22日セレモニーホールくさの彩華
佐藤 伯子さん（57歳）平字城東 12日ライフケア平会堂
緑川 三郎さん（95歳）勿来町窪田御前崎 21日セレモニーホールしんえい
藤田 枝里さん（37歳）小名浜花畑町 22日メモリアルホールみよの杜
いわき市県外
堀内 昭正さん（83歳）双葉郡双葉町大字寺沢字南迫 17日アルコ会館いわき
武藤 信雄さん（77歳）北茨城市中郷町石岡 22日あいぱるホール磯原会館
遠藤 金四郎さん（91歳）双葉郡富岡町大字上手岡字上千里 11日いわき迎賓館さがみ典礼
