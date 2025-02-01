１月３１日（お悔やみ情報）

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福島県いわき市内杉井 晴美さん（77歳）勿来町酒井酒井原 家族葬ホール家族物語錦遠藤 節子さん（86歳）明治団地 家族葬ホール家族物語好間勝沼 英一さん（75歳）好間町下好間字中島 かげつ斎苑好間新妻 健さん（82歳）平中神谷字細田 ライフケア平会堂佐藤 武彦さん（88歳）内郷内町 葬祭ホール堀坂會館野口ヨシイさん（88歳）内郷宮町峰根 総合葬祭あすか福島県いわき市外斉藤 礼子さん（95歳）双葉郡双葉町長塚字寺内前 アルコ会館いわき木村 勝己さん（85歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館斎藤 和代さん（93歳）北茨城市関本町関本上 あいぱるホール磯原会館森田須磨子さん（101歳）北茨城市中郷町上桜井 あいぱるファミリーホール中郷館鈴木 さいさん（97歳）北茨城市中郷町上桜井 あいぱるファミリーホール中郷館半谷 悦子さん（93歳）北茨城市中郷町松井 あいぱるファミリーホール中郷館須賀川トキさん（80歳）日立市十王町伊師 あいぱるファミリーホール高萩館