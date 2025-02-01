１月３１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 夏井 好朝さん(87歳)
- 住所
- 平下高久字中谷地
- 喪主
- 夏井 宣幸さん
- 告別式
- ２月４日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平 ※花環は辞退
勿来地区
- 故人氏名
- 相樂 賢治さん(76歳)
- 住所
- 植田町根小屋
- 喪主
- 相樂 美起子さん
- 告別式
- ２月４日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール錦
福島県いわき市内
杉井 晴美さん（77歳）勿来町酒井酒井原 家族葬ホール家族物語錦
遠藤 節子さん（86歳）明治団地 家族葬ホール家族物語好間
勝沼 英一さん（75歳）好間町下好間字中島 かげつ斎苑好間
新妻 健さん（82歳）平中神谷字細田 ライフケア平会堂
佐藤 武彦さん（88歳）内郷内町 葬祭ホール堀坂會館
野口ヨシイさん（88歳）内郷宮町峰根 総合葬祭あすか
福島県いわき市外
斉藤 礼子さん（95歳）双葉郡双葉町長塚字寺内前 アルコ会館いわき
木村 勝己さん（85歳）北茨城市大津町北町 あいぱるホール大津会館
斎藤 和代さん（93歳）北茨城市関本町関本上 あいぱるホール磯原会館
森田須磨子さん（101歳）北茨城市中郷町上桜井 あいぱるファミリーホール中郷館
鈴木 さいさん（97歳）北茨城市中郷町上桜井 あいぱるファミリーホール中郷館
半谷 悦子さん（93歳）北茨城市中郷町松井 あいぱるファミリーホール中郷館
須賀川トキさん（80歳）日立市十王町伊師 あいぱるファミリーホール高萩館
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