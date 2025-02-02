福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報をお届けします

お悔やみ

２月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
松枝　栄一さん　(79歳)
住所
平字作町一丁目
喪主
松枝　祐一さん
告別式
３日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール平で家族葬にて執り行う

小川地区

故人氏名
伊藤　堂子さん(82歳)
住所
小川町高萩字小路尻
喪主
伊藤　省吾さん
告別式
４日午後１時よりＪＡ葬祭ラポール平窪　※花環は辞退

福島県いわき市内
小豆畑順さん (89歳)錦町江栗　アルコ会館勿来
鈴木桂子さん（46歳）山田町林越　あいぱるホールアデイ勿来会館
髙橋サトスさん（92歳）小名浜大原字原木田前　本多斎苑小名浜
川村孝子さん（103歳）小名浜岡小名字立石　本多斎苑小名浜
山本理恵さん（46歳）江名字北口　しらた斎場塩屋崎
山野幸子さん（82歳）常磐下船尾町村山　ライフケア湯本会堂
福島県いわき市外
横田マス子さん（97歳）双葉郡富岡町大字本岡字赤木　あいぱるホール泉会館
佐藤すゑさん（95歳）高萩市島名　あいぱるホール高萩会館
渡邉道子さん（79歳）双葉郡大熊町大字熊字旭台　家族葬ホール家族物語好間
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