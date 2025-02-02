２月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 松枝 栄一さん (79歳)
- 住所
- 平字作町一丁目
- 喪主
- 松枝 祐一さん
- 告別式
- ３日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール平で家族葬にて執り行う
小川地区
- 故人氏名
- 伊藤 堂子さん(82歳)
- 住所
- 小川町高萩字小路尻
- 喪主
- 伊藤 省吾さん
- 告別式
- ４日午後１時よりＪＡ葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退
福島県いわき市内
小豆畑順さん (89歳)錦町江栗 アルコ会館勿来
鈴木桂子さん（46歳）山田町林越 あいぱるホールアデイ勿来会館
髙橋サトスさん（92歳）小名浜大原字原木田前 本多斎苑小名浜
川村孝子さん（103歳）小名浜岡小名字立石 本多斎苑小名浜
山本理恵さん（46歳）江名字北口 しらた斎場塩屋崎
山野幸子さん（82歳）常磐下船尾町村山 ライフケア湯本会堂
福島県いわき市外
横田マス子さん（97歳）双葉郡富岡町大字本岡字赤木 あいぱるホール泉会館
佐藤すゑさん（95歳）高萩市島名 あいぱるホール高萩会館
渡邉道子さん（79歳）双葉郡大熊町大字熊字旭台 家族葬ホール家族物語好間
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