２月１日（お悔やみ情報）

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福島県いわき市内小豆畑順さん (89歳)錦町江栗 アルコ会館勿来鈴木桂子さん（46歳）山田町林越 あいぱるホールアデイ勿来会館髙橋サトスさん（92歳）小名浜大原字原木田前 本多斎苑小名浜川村孝子さん（103歳）小名浜岡小名字立石 本多斎苑小名浜山本理恵さん（46歳）江名字北口 しらた斎場塩屋崎山野幸子さん（82歳）常磐下船尾町村山 ライフケア湯本会堂福島県いわき市外横田マス子さん（97歳）双葉郡富岡町大字本岡字赤木 あいぱるホール泉会館佐藤すゑさん（95歳）高萩市島名 あいぱるホール高萩会館渡邉道子さん（79歳）双葉郡大熊町大字熊字旭台 家族葬ホール家族物語好間