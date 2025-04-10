４月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
勿来地区
- 故人氏名
- 星 又一さん(91歳)
- 住所
- 錦町花ノ井
- 喪主
- 星 研一さん
- 告別式
- 14日午前10時よりＪＡ葬祭ラポール錦
小川地区
- 故人氏名
- 三瓶 和久さん(84歳)
- 住所
- 小川町上小川字表
- 喪主
- 三瓶 泰泉さん
- 告別式
- ４月７日にＪＡ葬祭ラポール平窪で、家族葬にて執り行った
- 故人氏名
- 草野 好弘さん(77歳)
- 住所
- 小川町下小川字広畑
- 喪主
- 草野 城太郎さん
- 告別式
- 14日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
大平 年勝さん（90歳）富津町前鮫 アルコ会館勿来
小松 広典さん（60歳）泉町下川 家族葬ホール家族物語泉
小宅 則夫さん（71歳）沼部町宿 セレモニーホールしんえい
馬目 忠德さん（92歳）小名浜下神白字三崎 メモリアルホールみよの杜
川﨑千代子さん（97歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ライフケア湯本会堂
鈴木 政子さん（83歳）永崎字地切 ライフケア小名浜会堂
詳しくはこちら
大平 年勝さん（90歳）富津町前鮫 アルコ会館勿来
小松 広典さん（60歳）泉町下川 家族葬ホール家族物語泉
小宅 則夫さん（71歳）沼部町宿 セレモニーホールしんえい
馬目 忠德さん（92歳）小名浜下神白字三崎 メモリアルホールみよの杜
川﨑千代子さん（97歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ライフケア湯本会堂
鈴木 政子さん（83歳）永崎字地切 ライフケア小名浜会堂
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