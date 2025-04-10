４月９日（お悔やみ情報）

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いわき市内大平 年勝さん（90歳）富津町前鮫 アルコ会館勿来小松 広典さん（60歳）泉町下川 家族葬ホール家族物語泉小宅 則夫さん（71歳）沼部町宿 セレモニーホールしんえい馬目 忠德さん（92歳）小名浜下神白字三崎 メモリアルホールみよの杜川﨑千代子さん（97歳）常磐上湯長谷町湯台堂 ライフケア湯本会堂鈴木 政子さん（83歳）永崎字地切 ライフケア小名浜会堂