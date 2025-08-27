８月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 岡田 一博さん(73歳)
- 住所
- 四倉町上仁井田字岸前
- 喪主
- 岡田 高広さん
- 告別式
- 29日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 新妻 衛さん(92歳)
- 住所
- 久之浜町末続字新屋敷
- 喪主
- 新妻 宗佳さん
- 告別式
- 28日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
草野 豊昭さん（76歳）小名浜玉川町北 23日あいぱるホール小名浜会館
吉田スサイさん（91歳）小名浜字定西 29日本多斎苑小名浜
磯目 明弘さん（80歳）好間町下好間字叶田 27日かげつ斎苑好間
山﨑 寿さん（43歳）平谷川瀬字根木作 28日せきのホール
駒木根茂男さん（94歳）小名浜大原字東田林 31日メモリアルホールみよの杜
佐藤 富子さん（68歳）三和町中三坂字戸沢 26日セレモニーホールくさの悠華
丸山とし子さん（67歳）中央台 27日家族葬のファミラル岡小名
末 孝雄さん（77歳）平中神谷字細田 28日ライフケア平会堂
千色ヨシ子さん（91歳）常磐関船町二丁目 28日ライフケア湯本会堂
詳しくはこちら
