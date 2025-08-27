８月２６日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 四倉地区 故人氏名 岡田 一博さん(73歳) 住所 四倉町上仁井田字岸前 喪主 岡田 高広さん 告別式 29日午前10時半よりＪＡ葬祭ラポール四倉 久之浜・大久地区 故人氏名 新妻 衛さん(92歳) 住所 久之浜町末続字新屋敷 喪主 新妻 宗佳さん 告別式 28日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉

吉田スサイさん（91歳）小名浜字定西 29日本多斎苑小名浜

磯目 明弘さん（80歳）好間町下好間字叶田 27日かげつ斎苑好間

山﨑 寿さん（43歳）平谷川瀬字根木作 28日せきのホール

駒木根茂男さん（94歳）小名浜大原字東田林 31日メモリアルホールみよの杜

佐藤 富子さん（68歳）三和町中三坂字戸沢 26日セレモニーホールくさの悠華

丸山とし子さん（67歳）中央台 27日家族葬のファミラル岡小名

末 孝雄さん（77歳）平中神谷字細田 28日ライフケア平会堂

千色ヨシ子さん（91歳）常磐関船町二丁目 28日ライフケア湯本会堂

