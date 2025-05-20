５月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
内郷地区
- 故人氏名
- 阿部 久子さん(88歳)
- 住所
- 内郷高坂町二丁目
- 喪主
- 阿部 正浩さん
- 告別式
- 23日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館
いわき市内
門馬キヨ子さん（98歳）小名浜岡小名 メモリアルホールみよの杜
根本タカ子さん（93歳）鹿島町御代字柿境 メモリアルホールみよの杜
正木 壽夫さん（96歳）錦町大島 あいぱるホールアデイ勿来会館
齊藤 金一さん（95歳）内郷御厩町 あいぱるホール磐城会館
益子 ハマさん（101歳）金山町南台 家族葬ホール家族物語勿来
松本美津枝さん（93歳）平中平窪字辰ノ口 総合葬祭せきの
平子 英明さん（61歳）遠野町入遠野字有実 やすらぎの杜遠野
酒井 正春さん（76歳）小名浜玉川町北 ライフケア小名浜会堂
秋元 稲子さん（97歳）勿来町四沢作田 ライフケア勿来会堂
いわき市県外
小川美智枝さん（95歳）北茨城市中郷町汐見ヶ丘 あいぱるホール磯原会館
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松本美津枝さん（93歳）平中平窪字辰ノ口 総合葬祭せきの
平子 英明さん（61歳）遠野町入遠野字有実 やすらぎの杜遠野
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秋元 稲子さん（97歳）勿来町四沢作田 ライフケア勿来会堂
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