お悔やみ

８月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

小川地区

故人氏名
吉田　　將さん(103歳)
住所
小川町柴原字茶畠
喪主
吉田　健一さん
告別式
28日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
嵐　　瑞枝さん（83歳）小浜町北ノ作　26日アルコ会館勿来
下妻タキ子さん（87歳）平中平窪二丁目　25日かげつ斎苑好間
草野　貞子さん（82歳）永崎字大平　28日しらた斎場ファミリオ神白
岡部　恭子さん（48歳）勿来町白米林ノ中　26日セレモニーホールしんえい
金成　金治さん（70歳）好間町上好間字中川原　27日せきのホール
鈴木美惠子さん（98歳）四倉町字五丁目　22日せきのホール
渋谷　俊江さん（83歳）好間町上好間字大畑　22日清翔苑平
いわき市県外
髙倉　重森さん（84歳）北茨城市大津町　26日アルコ会館北茨城
宗像ハル子さん（93歳）田村市都路町古道字荻田　21日さがみ葬斎会館いわき
