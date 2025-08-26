８月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
小川地区
- 故人氏名
- 吉田 將さん(103歳)
- 住所
- 小川町柴原字茶畠
- 喪主
- 吉田 健一さん
- 告別式
- 28日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
嵐 瑞枝さん（83歳）小浜町北ノ作 26日アルコ会館勿来
下妻タキ子さん（87歳）平中平窪二丁目 25日かげつ斎苑好間
草野 貞子さん（82歳）永崎字大平 28日しらた斎場ファミリオ神白
岡部 恭子さん（48歳）勿来町白米林ノ中 26日セレモニーホールしんえい
金成 金治さん（70歳）好間町上好間字中川原 27日せきのホール
鈴木美惠子さん（98歳）四倉町字五丁目 22日せきのホール
渋谷 俊江さん（83歳）好間町上好間字大畑 22日清翔苑平
いわき市県外
髙倉 重森さん（84歳）北茨城市大津町 26日アルコ会館北茨城
宗像ハル子さん（93歳）田村市都路町古道字荻田 21日さがみ葬斎会館いわき
