お悔やみ

９月１７日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
廣瀬 ミトリさん(100歳)
住所
平赤井字常住
喪主
廣瀬　貞征さん
告別式
9月14日、清翔苑平で家族葬にて執り行った

小川地区

故人氏名
箱根　　力さん　(90歳)
住所
小川町福岡字喜平後
喪主
箱根　保光さん
告別式
９月19日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平

久之浜・大久地区

故人氏名
強口　洋子さん(75歳)
住所
大久町小久
喪主
強口　洋平さん
告別式
９月14日、宝林寺で家族葬にて執り行った
飯島　清子さん（90歳）好間町上好間字上野原　18日さがみ葬斎会館いわき
菊田　由美さん（57歳）小名浜西君ケ塚町　19日家族葬かのん
赤津　勇次さん（77歳）勿来町関田浜田　19日セレモニーホールしんえい
吉田　敏雄さん（84歳）遠野町深山田字内ノ草　19日やすらぎの杜遠野
渡邊　キヌさん（100歳）勿来町窪田橋塚　18日アルコ会館勿来
黒澤　好惠さん（94歳）勿来町四沢作田　19日家族葬ホール家族物語勿来
松本　　博さん（76歳）山田町塩沢　18日家族葬ホール家族物語勿来
吉田　　誠さん（73歳）泉滝尻　19日あいぱるホール泉会館
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン

PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP