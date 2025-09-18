９月１７日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 平地区 故人氏名 廣瀬 ミトリさん(100歳) 住所 平赤井字常住 喪主 廣瀬 貞征さん 告別式 9月14日、清翔苑平で家族葬にて執り行った 小川地区 故人氏名 箱根 力さん (90歳) 住所 小川町福岡字喜平後 喪主 箱根 保光さん 告別式 ９月19日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平 久之浜・大久地区 故人氏名 強口 洋子さん(75歳) 住所 大久町小久 喪主 強口 洋平さん 告別式 ９月14日、宝林寺で家族葬にて執り行った

菊田 由美さん（57歳）小名浜西君ケ塚町 19日家族葬かのん

赤津 勇次さん（77歳）勿来町関田浜田 19日セレモニーホールしんえい

吉田 敏雄さん（84歳）遠野町深山田字内ノ草 19日やすらぎの杜遠野

渡邊 キヌさん（100歳）勿来町窪田橋塚 18日アルコ会館勿来

黒澤 好惠さん（94歳）勿来町四沢作田 19日家族葬ホール家族物語勿来

松本 博さん（76歳）山田町塩沢 18日家族葬ホール家族物語勿来

吉田 誠さん（73歳）泉滝尻 19日あいぱるホール泉会館

