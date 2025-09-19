９月１８日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

平地区 故人氏名 佐藤 タカ子さん(84歳) 住所 平鎌田字石名坂 喪主 佐藤 弘一さん 告別式 21日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール平



最新の新聞オンライン 齊藤 フミさん（100歳）平南白土字八ツ坂 12日アルコ会館いわき助川 久さん（79歳）錦町蛭田 20日あいぱるホールアデイ勿来会館中野イツ子さん（86歳）勿来町窪田内城 21日アルコ会館勿来秋元 禮子さん（73歳）小名浜大原字芳原 21日本多斎苑小名浜遠藤 光子さん（77歳）好間町大利字井田木 18日かげつ斎苑好間仁井田 淳さん（50歳）小名浜大原字原木田前 12日家族葬ホール家族物語泉田子 学さん（74歳）内郷高坂町三本杉 18日 家族葬ホール家族物語好間渡辺 俊一さん（57歳）内郷内町前田 12日家族葬かのん鈴木 好高さん（72歳）平沼ノ内諏訪原 20日しらた斎場塩屋崎緑川 氾さん（88歳）田人町旅人字東中上 20日セレモニーホールしんえい出口 浩一さん（65歳）平字東町 15日総合葬祭せきの金成 恭子さん（92歳）平下平窪字味噌農 19日せきのホール桑名ナカ子さん（90歳）平字堂ノ前 25日せきのホール







