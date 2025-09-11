９月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
四倉地区
- 故人氏名
- 鈴木 繁一さん(89歳)
- 住所
- 四倉町字東二丁目
- 喪主
- 鈴木 智彦さん
- 告別式
- ９月12日午前９時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
- 故人氏名
- 芳賀 マキ子さん(97歳)
- 住所
- 四倉町細谷字水俣
- 喪主
- 芳賀 正彦さん
- 告別式
- ９月13日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
三和地区
- 故人氏名
- 安齋 三智子さん(68歳)
- 住所
- 三和町合戸字駅
- 喪主
- 安齋 一郎さん
- 告別式
- ９月８日、ＪＡ葬祭ラポール平で家族葬にて執り行った
市外
- 故人氏名
- 田辺 範重さん(81歳)
- 住所
- 双葉郡双葉町大字前田字坂下
- 喪主
- 田辺 満義さん
- 告別式
- ９月４日、家族葬にて執り行った
いわき市内
堀 邦光さん（68歳）泉町二丁目 13日アルコ会館泉
瀧内 ツヤさん（96歳）泉もえぎ台三丁目 12日アルコ会館泉
横山 悦子さん（63歳）勿来町大高北郡 12日アルコ会館勿来
大谷 功さん（80歳）鹿島町飯田字腰巻 13日メモリアルホールみよの杜
富澤 博さん（76歳）明治団地 7日ライフケア平会堂
いわき市県外
山野邉利子さん（83歳）双葉郡川内村大字下川内字坂シ内 13日いわき迎賓館さがみ典礼
