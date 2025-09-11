９月１０日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 四倉地区 故人氏名 鈴木 繁一さん(89歳) 住所 四倉町字東二丁目 喪主 鈴木 智彦さん 告別式 ９月12日午前９時よりＪＡ葬祭ラポール四倉 故人氏名 芳賀 マキ子さん(97歳) 住所 四倉町細谷字水俣 喪主 芳賀 正彦さん 告別式 ９月13日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉 三和地区 故人氏名 安齋 三智子さん(68歳) 住所 三和町合戸字駅 喪主 安齋 一郎さん 告別式 ９月８日、ＪＡ葬祭ラポール平で家族葬にて執り行った 市外 故人氏名 田辺 範重さん(81歳) 住所 双葉郡双葉町大字前田字坂下 喪主 田辺 満義さん 告別式 ９月４日、家族葬にて執り行った

堀 邦光さん（68歳）泉町二丁目 13日アルコ会館泉

瀧内 ツヤさん（96歳）泉もえぎ台三丁目 12日アルコ会館泉

横山 悦子さん（63歳）勿来町大高北郡 12日アルコ会館勿来

大谷 功さん（80歳）鹿島町飯田字腰巻 13日メモリアルホールみよの杜

富澤 博さん（76歳）明治団地 7日ライフケア平会堂

いわき市県外

山野邉利子さん（83歳）双葉郡川内村大字下川内字坂シ内 13日いわき迎賓館さがみ典礼

