９月４日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。 小川地区 故人氏名 根本 キチ子さん(81歳) 住所 小川町高萩字家ノ前 喪主 根本 尚さん 告別式 ６日午後１時よりＪＡ葬祭ラポール平窪

加藤 光恒さん（87歳）中央台飯野三丁目 6日アルコ会館いわき

小澤トシ子さん（87歳）石塚町宮前 2日家族葬ホール家族物語勿来

松本 清壽さん（85歳）平泉崎字中島 2日家族葬ホール家族物語好間

蛭田カツ子さん（85歳）川部町松ノ下 6日セレモニーホールしんえい

永山 幹夫さん（89歳）内郷宮町竹之内 6日総合葬祭あすか

青木 義信さん（60歳）小名浜玉川町東 8日ライフケア小名浜会堂

小関 清次さん（87歳）常磐上湯長谷町五反田 2日ライフケア湯本会堂

詳しくはこちら 大堀タミ子さん（99歳）東田町 6日あいぱるホールアデイ勿来会館加藤 光恒さん（87歳）中央台飯野三丁目 6日アルコ会館いわき小澤トシ子さん（87歳）石塚町宮前 2日家族葬ホール家族物語勿来松本 清壽さん（85歳）平泉崎字中島 2日家族葬ホール家族物語好間蛭田カツ子さん（85歳）川部町松ノ下 6日セレモニーホールしんえい永山 幹夫さん（89歳）内郷宮町竹之内 6日総合葬祭あすか青木 義信さん（60歳）小名浜玉川町東 8日ライフケア小名浜会堂小関 清次さん（87歳）常磐上湯長谷町五反田 2日ライフケア湯本会堂