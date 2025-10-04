１０月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内郡司ユキノさん（100歳）泉町黒須野字早稲田 9月27日家族葬ホール家族物語泉泉 正光さん（93歳）常磐西郷町 10月5日かげつ斎苑湯本鈴木 昭次さん（98歳）植田町館崎 10月6日あいぱるホールアデイ勿来会館佐藤 勝治さん（89歳）好間町大利字西田 10月6日ライフケア好間会堂風間 洋子さん（84歳）江名字安竜 10月7日しらた斎場塩屋崎石井 閏子さん（90歳）常磐下船尾町作 10月8日せきのホール鹿島鷺 松雄さん（87歳）錦町上中田 9月29日さがみ勿来斎場いわき市県外佐藤 正光さん（84歳）双葉郡 葉町大字波倉字原 10月5日いわき迎賓館さがみ典礼