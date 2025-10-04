福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１０月３日（お悔やみ情報）

平地区

故人氏名
佐藤　胤信さん(90歳)
住所
平下平窪中島町
喪主
佐藤　法夫さん
告別式
10月７日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪にて葬場祭を執り行う
いわき市内
郡司ユキノさん（100歳）泉町黒須野字早稲田　9月27日家族葬ホール家族物語泉
泉　　正光さん（93歳）常磐西郷町　10月5日かげつ斎苑湯本
鈴木　昭次さん（98歳）植田町館崎　10月6日あいぱるホールアデイ勿来会館
佐藤　勝治さん（89歳）好間町大利字西田　10月6日ライフケア好間会堂
風間　洋子さん（84歳）江名字安竜　10月7日しらた斎場塩屋崎
石井　閏子さん（90歳）常磐下船尾町作　10月8日せきのホール鹿島
鷺　　松雄さん（87歳）錦町上中田　9月29日さがみ勿来斎場
いわき市県外
佐藤　正光さん（84歳）双葉郡　葉町大字波倉字原　10月5日いわき迎賓館さがみ典礼
