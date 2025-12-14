１２月１３日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

西山スヱ子さん（81歳）郷ケ丘三丁目 10日アルコ会館いわき

㑹澤 てつさん（77歳）泉滝尻三丁目 11日家族葬ホール家族物語泉

左近司義夫さん（82歳）四倉町上仁井田字折敷田 15日JA葬祭ラポール四倉

佐藤ミチ子さん（95歳）四倉町梅ケ丘 16日JA葬祭ラポール四倉

山﨑サト子さん（90歳）平下荒川字川前 15日JA葬祭ラポール平

鈴木スギ子さん（88歳）四倉町塩木字家ノ内 15日JA葬祭ラポールかべや

大友 和江さん（88歳）平沼ノ内字諏訪原 17日せきのホール

三瓶 一弘さん（64歳）双葉郡大熊町大字熊字旭台 16日家族葬ホール家族物語好間

山野辺 巧さん（76歳）高萩市島名 15日やまとセレモニーホール高萩

