２月２６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 久保木 富子さん(75歳)
- 住所
- 平藤間字松原
- 喪主
- 久保木 潤さん
- 告別式
- ３月５日午前11時よりJA葬祭ラポール平
- 故人氏名
- さん(歳)
- 住所
- 喪主
- さん
- 告別式
中央台地区
- 故人氏名
- 中井 芳秋さん(84歳)
- 住所
- 平中平窪
- 喪主
- 中井 昭一さん
- 告別式
- ３月２日午前11時より清翔苑 平 ※花環は辞退
四倉地区
- 故人氏名
- 鈴木 伸さん(92歳)
- 住所
- 四倉町塩木
- 喪主
- 鈴木 茂男さん
- 告別式
- ３月２日正午よりJA葬祭ラポール四倉 ※花環は辞退
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 飯髙 隆子さん(93歳)
- 住所
- 大久町小久字仲川
- 喪主
- 飯髙 和則さん
- 告別式
- ３月１日午前11時よりリリーブホールさんえい ※花環は辞退
福島県いわき市内
森藤 言美さん（41歳）平沼ノ内諏訪原 しらた斎場塩屋崎
樋田善忠さん（79歳）江畑町塙 あいぱるホールアデイ勿来会館
青木久彌さん（91歳）平下平窪字寺内 いわき迎賓館さがみ典礼
山口啓子さん（87歳）中岡町 家族葬ホール家族物語錦
齊藤惠美子さん（106歳）内郷綴町板宮沢 せきのホール
髙木セツ子さん（84歳）遠野町深山田字寺ノ代 やすらぎの杜遠野
初瀬廣さん（76歳）小名浜花畑町 ライフケア小名浜会堂
大竹トモ子さん（98歳）好間町北好間字椎木平 ライフケア好間会堂
藤田秀平さん（67歳）内郷内町前田 ライフケア平会堂
丹治サタさん（96歳）永崎字川畑 しらた斎場ファミリオ神白
猪狩久武さん（89歳）平豊間字八幡町 しらた斎場塩屋崎
福島県いわき市外
渡辺 和子さん（83歳）茨城県高萩市下手綱 ファミリーホール高萩館
志賀 勝彦さん（78歳）双葉郡浪江町大字棚塩字中舛倉 あいぱるホール泉会館
斎藤祐二さん（68歳）高萩市本町 あいぱるホール高萩会館
鈴木保子さん（87歳）高萩市石滝 あいぱるホール高萩会館
澤内島子さん（84歳）双葉郡大熊町大字大川原字南平 アルコ会館泉
小林士朗さん（57歳）北茨城市磯原町本町 アルコ会館北茨城
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森藤 言美さん（41歳）平沼ノ内諏訪原 しらた斎場塩屋崎
樋田善忠さん（79歳）江畑町塙 あいぱるホールアデイ勿来会館
青木久彌さん（91歳）平下平窪字寺内 いわき迎賓館さがみ典礼
山口啓子さん（87歳）中岡町 家族葬ホール家族物語錦
齊藤惠美子さん（106歳）内郷綴町板宮沢 せきのホール
髙木セツ子さん（84歳）遠野町深山田字寺ノ代 やすらぎの杜遠野
初瀬廣さん（76歳）小名浜花畑町 ライフケア小名浜会堂
大竹トモ子さん（98歳）好間町北好間字椎木平 ライフケア好間会堂
藤田秀平さん（67歳）内郷内町前田 ライフケア平会堂
丹治サタさん（96歳）永崎字川畑 しらた斎場ファミリオ神白
猪狩久武さん（89歳）平豊間字八幡町 しらた斎場塩屋崎
福島県いわき市外
渡辺 和子さん（83歳）茨城県高萩市下手綱 ファミリーホール高萩館
志賀 勝彦さん（78歳）双葉郡浪江町大字棚塩字中舛倉 あいぱるホール泉会館
斎藤祐二さん（68歳）高萩市本町 あいぱるホール高萩会館
鈴木保子さん（87歳）高萩市石滝 あいぱるホール高萩会館
澤内島子さん（84歳）双葉郡大熊町大字大川原字南平 アルコ会館泉
小林士朗さん（57歳）北茨城市磯原町本町 アルコ会館北茨城
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