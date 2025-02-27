２月２６日（お悔やみ情報）

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森藤 言美さん（41歳）平沼ノ内諏訪原 しらた斎場塩屋崎樋田善忠さん（79歳）江畑町塙 あいぱるホールアデイ勿来会館青木久彌さん（91歳）平下平窪字寺内 いわき迎賓館さがみ典礼山口啓子さん（87歳）中岡町 家族葬ホール家族物語錦齊藤惠美子さん（106歳）内郷綴町板宮沢 せきのホール髙木セツ子さん（84歳）遠野町深山田字寺ノ代 やすらぎの杜遠野初瀬廣さん（76歳）小名浜花畑町 ライフケア小名浜会堂大竹トモ子さん（98歳）好間町北好間字椎木平 ライフケア好間会堂藤田秀平さん（67歳）内郷内町前田 ライフケア平会堂丹治サタさん（96歳）永崎字川畑 しらた斎場ファミリオ神白猪狩久武さん（89歳）平豊間字八幡町 しらた斎場塩屋崎渡辺 和子さん（83歳）茨城県高萩市下手綱 ファミリーホール高萩館志賀 勝彦さん（78歳）双葉郡浪江町大字棚塩字中舛倉 あいぱるホール泉会館斎藤祐二さん（68歳）高萩市本町 あいぱるホール高萩会館鈴木保子さん（87歳）高萩市石滝 あいぱるホール高萩会館澤内島子さん（84歳）双葉郡大熊町大字大川原字南平 アルコ会館泉小林士朗さん（57歳）北茨城市磯原町本町 アルコ会館北茨城