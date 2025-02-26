２月２５日（お悔やみ情報）

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福島県いわき市内小峰 文子さん（94歳）小名浜玉川町南 あいぱるホール小名浜会館山田晴夫さん（83歳）錦町御宝殿 アルコ会館勿来小峰 勝美さん（91歳）田人町黒田字斉道 やすらぎの杜遠野大森 章さん（75歳）山田町堀ノ内 あいぱるホールアデイ勿来会館小松 トヨさん（92歳）小名浜岡小名 本多斎苑小名浜斉藤由光さん（87歳）錦町江栗 セレモニーホールしんえい田口ちま子さん（70歳）平下高久字前ノ内 しらた斎場塩屋崎福島県いわき市外森 登さん（94歳）北茨城市関本町富士ケ丘 アルコ会館北茨城櫛田勝敏さん（91歳）高萩市赤浜 やまとセレモニーホール