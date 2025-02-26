福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報をお届けします

お悔やみ

２月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

勿来地区

故人氏名
鈴木 いさをさん(88歳)
住所
錦町綾ノ内
喪主
鈴木　正実さん
告別式
25日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール錦

好間地区

故人氏名
杉　一昌さん(84歳)
住所
好間町今新田字稲荷坪
喪主
片寄　智江さん
告別式
26日午前11時より清翔苑平　※花環は辞退
福島県いわき市内
小峰 文子さん（94歳）小名浜玉川町南　あいぱるホール小名浜会館
山田晴夫さん（83歳）錦町御宝殿　アルコ会館勿来
小峰　勝美さん（91歳）田人町黒田字斉道　やすらぎの杜遠野
大森　　章さん（75歳）山田町堀ノ内　あいぱるホールアデイ勿来会館
小松　トヨさん（92歳）小名浜岡小名　本多斎苑小名浜
斉藤由光さん（87歳）錦町江栗　セレモニーホールしんえい
田口ちま子さん（70歳）平下高久字前ノ内　しらた斎場塩屋崎
福島県いわき市外
森　登さん（94歳）北茨城市関本町富士ケ丘　アルコ会館北茨城
櫛田勝敏さん（91歳）高萩市赤浜　やまとセレモニーホール
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