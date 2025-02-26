２月２５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
勿来地区
- 故人氏名
- 鈴木 いさをさん(88歳)
- 住所
- 錦町綾ノ内
- 喪主
- 鈴木 正実さん
- 告別式
- 25日午後０時半よりＪＡ葬祭ラポール錦
好間地区
- 故人氏名
- 杉 一昌さん(84歳)
- 住所
- 好間町今新田字稲荷坪
- 喪主
- 片寄 智江さん
- 告別式
- 26日午前11時より清翔苑平 ※花環は辞退
福島県いわき市内
小峰 文子さん（94歳）小名浜玉川町南 あいぱるホール小名浜会館
山田晴夫さん（83歳）錦町御宝殿 アルコ会館勿来
小峰 勝美さん（91歳）田人町黒田字斉道 やすらぎの杜遠野
大森 章さん（75歳）山田町堀ノ内 あいぱるホールアデイ勿来会館
小松 トヨさん（92歳）小名浜岡小名 本多斎苑小名浜
斉藤由光さん（87歳）錦町江栗 セレモニーホールしんえい
田口ちま子さん（70歳）平下高久字前ノ内 しらた斎場塩屋崎
福島県いわき市外
森 登さん（94歳）北茨城市関本町富士ケ丘 アルコ会館北茨城
櫛田勝敏さん（91歳）高萩市赤浜 やまとセレモニーホール
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小峰 文子さん（94歳）小名浜玉川町南 あいぱるホール小名浜会館
山田晴夫さん（83歳）錦町御宝殿 アルコ会館勿来
小峰 勝美さん（91歳）田人町黒田字斉道 やすらぎの杜遠野
大森 章さん（75歳）山田町堀ノ内 あいぱるホールアデイ勿来会館
小松 トヨさん（92歳）小名浜岡小名 本多斎苑小名浜
斉藤由光さん（87歳）錦町江栗 セレモニーホールしんえい
田口ちま子さん（70歳）平下高久字前ノ内 しらた斎場塩屋崎
福島県いわき市外
森 登さん（94歳）北茨城市関本町富士ケ丘 アルコ会館北茨城
櫛田勝敏さん（91歳）高萩市赤浜 やまとセレモニーホール
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