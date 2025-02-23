２月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鈴木 光子さん（96歳）中岡町 アルコ会館勿来藤田 幸次さん（88歳）小名浜字前沼 本多斎苑小名浜高橋 貞助さん（92歳）小名浜島字館下 本多斎苑小名浜鈴木 カネさん（96歳）三和町下永井字大堀 せきのホール佐々木ハル子さん（91歳）桜ヶ丘 さがみ葬斎会館いわき鈴木 一郎さん（86歳）内郷宮町金坂 ライフケア好間会堂丹野喜美雄さん（87歳）常磐下湯長谷町 ライフケア湯本会堂関 博さん（91歳）常磐湯本町 家族葬ホール家族物語好間