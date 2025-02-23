福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報をお届けします

お悔やみ

２月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
鈴木　俊郎さん(87歳)
住所
平字桜町
喪主
鈴木　隆広さん
告別式
25日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪　※花環は辞退
故人氏名
渡邊　友子さん(69歳)
住所
平下神谷字御城
喪主
渡邊　悦男さん
告別式
27日正午よりＪＡ葬祭ラポール四倉

三和地区

故人氏名
草野　浪子さん(96歳)
住所
三和町渡戸字楢木
喪主
草野　喜作さん
告別式
２月20日、正福院で家族葬にて行った

鈴木　光子さん（96歳）中岡町　アルコ会館勿来
藤田　幸次さん（88歳）小名浜字前沼　本多斎苑小名浜
高橋　貞助さん（92歳）小名浜島字館下　本多斎苑小名浜
鈴木　カネさん（96歳）三和町下永井字大堀　せきのホール
佐々木ハル子さん（91歳）桜ヶ丘　さがみ葬斎会館いわき
鈴木　一郎さん（86歳）内郷宮町金坂　ライフケア好間会堂
丹野喜美雄さん（87歳）常磐下湯長谷町　ライフケア湯本会堂
関　博さん（91歳）常磐湯本町　家族葬ホール家族物語好間
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