２月２２日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 鈴木 俊郎さん(87歳)
- 住所
- 平字桜町
- 喪主
- 鈴木 隆広さん
- 告別式
- 25日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪 ※花環は辞退
- 故人氏名
- 渡邊 友子さん(69歳)
- 住所
- 平下神谷字御城
- 喪主
- 渡邊 悦男さん
- 告別式
- 27日正午よりＪＡ葬祭ラポール四倉
三和地区
- 故人氏名
- 草野 浪子さん(96歳)
- 住所
- 三和町渡戸字楢木
- 喪主
- 草野 喜作さん
- 告別式
- ２月20日、正福院で家族葬にて行った
鈴木 光子さん（96歳）中岡町 アルコ会館勿来
藤田 幸次さん（88歳）小名浜字前沼 本多斎苑小名浜
高橋 貞助さん（92歳）小名浜島字館下 本多斎苑小名浜
鈴木 カネさん（96歳）三和町下永井字大堀 せきのホール
佐々木ハル子さん（91歳）桜ヶ丘 さがみ葬斎会館いわき
鈴木 一郎さん（86歳）内郷宮町金坂 ライフケア好間会堂
丹野喜美雄さん（87歳）常磐下湯長谷町 ライフケア湯本会堂
関 博さん（91歳）常磐湯本町 家族葬ホール家族物語好間
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