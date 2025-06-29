６月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内嶋津 静枝さん（88歳）常磐下湯長谷町 29日家族葬ホール家族物語泉髙橋 幸子さん（77歳）平城東 25日さがみ内郷斎場小野カツ子さん（87歳）小名浜字船引場 30日ライフケア小名浜会堂一條みつよさん（102歳）平下荒川字剃町 26日せきのホールいわき市県外坂本 寿久さん（72歳）双葉郡富岡町大字仏浜字西原 30日かげつ斎苑好間木原 良子さん（86歳）高萩市安良川 29日あいぱるホール高萩会館横山 フサさん（95歳）双葉郡富岡町小浜 26日総合葬祭せきの