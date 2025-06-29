６月２８日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 猪狩 キヨ子さん(80歳)
- 住所
- 久之浜町西二丁目
- 喪主
- 猪狩 憲一さん
- 告別式
- ７月1日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館
- 故人氏名
- 相川 美津子さん(89歳)
- 住所
- 大久町大久字稲荷前
- 喪主
- 相川 藤子さん
- 告別式
- 30日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
いわき市内
嶋津 静枝さん（88歳）常磐下湯長谷町 29日家族葬ホール家族物語泉
髙橋 幸子さん（77歳）平城東 25日さがみ内郷斎場
小野カツ子さん（87歳）小名浜字船引場 30日ライフケア小名浜会堂
一條みつよさん（102歳）平下荒川字剃町 26日せきのホール
いわき市県外
坂本 寿久さん（72歳）双葉郡富岡町大字仏浜字西原 30日かげつ斎苑好間
木原 良子さん（86歳）高萩市安良川 29日あいぱるホール高萩会館
横山 フサさん（95歳）双葉郡富岡町小浜 26日総合葬祭せきの
詳しくはこちら
嶋津 静枝さん（88歳）常磐下湯長谷町 29日家族葬ホール家族物語泉
髙橋 幸子さん（77歳）平城東 25日さがみ内郷斎場
小野カツ子さん（87歳）小名浜字船引場 30日ライフケア小名浜会堂
一條みつよさん（102歳）平下荒川字剃町 26日せきのホール
いわき市県外
坂本 寿久さん（72歳）双葉郡富岡町大字仏浜字西原 30日かげつ斎苑好間
木原 良子さん（86歳）高萩市安良川 29日あいぱるホール高萩会館
横山 フサさん（95歳）双葉郡富岡町小浜 26日総合葬祭せきの
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