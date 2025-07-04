７月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内安島 ハマさん（93歳）植田町小名田 4日アルコ会館勿来川俣ヨネ子さん（87歳）小名浜字燈籠原 1日メモリアルホールみよの杜鈴木 勝さん（83歳）平下高久字中谷地 6日しらた斎場 塩屋崎草野 淨子さん（81歳）平下荒川字久世原 6月30日ライフケア平会堂塩田 清忠さん（94歳）小名浜諏訪町 6日ライフケア小名浜会堂いわき市県外斉藤 宗一さん（75歳）双葉郡双葉町大字郡山 5日アルコ会館北茨城大高 芳松さん（99歳）高萩市島名 4日あいぱるファミリーホール高萩館