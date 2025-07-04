７月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 小林 正人さん(96歳)
- 住所
- 平沼ノ内諏訪原二丁目
- 喪主
- 小林 祐一朗さん
- 告別式
- ６日正午よりＪＡ葬祭ラポール平
- 故人氏名
- 矢野 伊久子さん(100歳)
- 住所
- 平赤井字田町
- 喪主
- 矢野 慎太郎さん
- 告別式
- ６日午前10時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
三和地区
- 故人氏名
- 折笠 二三子さん(91歳)
- 住所
- 三和町合戸字浮矢
- 喪主
- 折笠 聡さん
- 告別式
- ７日午後１時半よりＪＡ葬祭ラポール三和
いわき市内
安島 ハマさん（93歳）植田町小名田 4日アルコ会館勿来
川俣ヨネ子さん（87歳）小名浜字燈籠原 1日メモリアルホールみよの杜
鈴木 勝さん（83歳）平下高久字中谷地 6日しらた斎場 塩屋崎
草野 淨子さん（81歳）平下荒川字久世原 6月30日ライフケア平会堂
塩田 清忠さん（94歳）小名浜諏訪町 6日ライフケア小名浜会堂
いわき市県外
斉藤 宗一さん（75歳）双葉郡双葉町大字郡山 5日アルコ会館北茨城
大高 芳松さん（99歳）高萩市島名 4日あいぱるファミリーホール高萩館
詳しくはこちら
安島 ハマさん（93歳）植田町小名田 4日アルコ会館勿来
川俣ヨネ子さん（87歳）小名浜字燈籠原 1日メモリアルホールみよの杜
鈴木 勝さん（83歳）平下高久字中谷地 6日しらた斎場 塩屋崎
草野 淨子さん（81歳）平下荒川字久世原 6月30日ライフケア平会堂
塩田 清忠さん（94歳）小名浜諏訪町 6日ライフケア小名浜会堂
いわき市県外
斉藤 宗一さん（75歳）双葉郡双葉町大字郡山 5日アルコ会館北茨城
大高 芳松さん（99歳）高萩市島名 4日あいぱるファミリーホール高萩館
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