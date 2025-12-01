１２月２７日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

増田 美浩さん（64歳）南台 21日あいぱるファミリーホールアデイ勿来館

緑川 忍さん（85歳）金山町東台 24日あいぱるホールアデイ勿来会館

成清 攝枝さん（99歳）植田町本町 30日あいぱるホールアデイ勿来会館

榎本トシ子さん（91歳）泉玉露五丁目 28日あいぱるホール泉会館

上遠野チヨ子さん（102歳）佐糠町一丁目 28日アルコ会館泉

小松 禮子さん（87歳）勿来町窪田道山 30日アルコ会館勿来

會原 浩さん（72歳）川前町下桶売字城木坂 30日セレモニーホールくさの彩華

海老原輝子さん（84歳）平字掻槌小路 25日総合葬祭せきの

市川 正さん（93歳）田人町荷路夫字宝伝前 30日あいぱるホール泉会館

内藤 義勝さん（73歳）高萩市高萩 25日あいぱるファミリーホール高萩館

松本萬壽子さん（93歳）双葉郡双葉町大字前田字前川原 28日アルコ会館勿来

