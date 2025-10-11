１０月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 渡邉 幸保さん(88歳)
- 住所
- 平下大越字根廻
- 喪主
- 渡邉 貴美男さん
- 告別式
- 13日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
- 故人氏名
- 箱﨑 伊美さん(90歳)
- 住所
- 平上荒川字堀ノ内
- 喪主
- 箱﨑 修一さん
- 告別式
- 14日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
四倉地区
- 故人氏名
- 足立 宏さん(78歳)
- 住所
- 四倉町字鬼越
- 喪主
- 黒澤 勝さん
- 告別式
- 12日午後１時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
いわき市内
栁葉 光二さん（84歳）金山町東台 11日家族葬ホール家族物語勿来
澤田 好雄さん（81歳）山田町塙 13日アルコ会館泉
吉田 美紀さん（38歳）小名浜岡小名四丁目 9日メモリアルホールみよの杜
髙森 光子さん（62歳）勿来町窪田町通三丁目 12日ライフケア小名浜会堂
仲井セイ子さん（92歳）平字南町 12日いわき迎賓館さがみ典礼
四家 靜子さん（96歳）平豊間字塩屋台 13日しらた斎場塩屋崎
鈴木 光伊さん（95歳）平中山字宮下 15日せきのホール
いわき市県外
藤田 泉さん（75歳）高萩市島名 2日やまとセレモニーホール高萩
