１０月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内

栁葉 光二さん（84歳）金山町東台 11日家族葬ホール家族物語勿来

澤田 好雄さん（81歳）山田町塙 13日アルコ会館泉

吉田 美紀さん（38歳）小名浜岡小名四丁目 9日メモリアルホールみよの杜

髙森 光子さん（62歳）勿来町窪田町通三丁目 12日ライフケア小名浜会堂

仲井セイ子さん（92歳）平字南町 12日いわき迎賓館さがみ典礼

四家 靜子さん（96歳）平豊間字塩屋台 13日しらた斎場塩屋崎

鈴木 光伊さん（95歳）平中山字宮下 15日せきのホール

いわき市県外

藤田 泉さん（75歳）高萩市島名 2日やまとセレモニーホール高萩

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン