福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１０月１０日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
渡邉　幸保さん(88歳)
住所
平下大越字根廻
喪主
渡邉 貴美男さん
告別式
13日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
故人氏名
箱﨑　伊美さん(90歳)
住所
平上荒川字堀ノ内
喪主
箱﨑　修一さん
告別式
14日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平

四倉地区

故人氏名
足立　　宏さん(78歳)
住所
四倉町字鬼越
喪主
黒澤　 勝さん
告別式
12日午後１時よりＪＡ葬祭ラポール四倉
いわき市内
栁葉　光二さん（84歳）金山町東台　11日家族葬ホール家族物語勿来
澤田　好雄さん（81歳）山田町塙　13日アルコ会館泉
吉田　美紀さん（38歳）小名浜岡小名四丁目　9日メモリアルホールみよの杜
髙森　光子さん（62歳）勿来町窪田町通三丁目　12日ライフケア小名浜会堂
仲井セイ子さん（92歳）平字南町　12日いわき迎賓館さがみ典礼
四家　靜子さん（96歳）平豊間字塩屋台　13日しらた斎場塩屋崎
鈴木　光伊さん（95歳）平中山字宮下　15日せきのホール
いわき市県外
藤田　　泉さん（75歳）高萩市島名　2日やまとセレモニーホール高萩

詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：全国各地から厳選した「旬の魚」を吟味しすべて「生」からお造りいたしております

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP