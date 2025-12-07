１２月６日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 遠藤 武男さん(96歳)
- 住所
- 久之浜町金ケ沢字江添
- 喪主
- 遠藤 美恵子さん
- 告別式
- 12月10日午前11時よりリリーブホールさんえい
秋元クニエさん（91歳）好間町下好間字中島 8日家族葬ホール家族物語好間
佐藤 勝さん（83歳）内郷高坂町三本杉 9日あいぱるホール磐城会館
鯨岡カツヨさん（102歳）常磐藤原町笠石 4日あいぱるファミリーホール泉館
水野谷壽子さん（99歳）大久町大久字能田 9日JA葬祭ラポールかべや
宗方 文子さん（95歳）内郷高坂町二丁目 1日たびだちの家 一心
白土 陽朗さん（78歳）小川町塩田字宮ノ後 9日せきのホール
鈴木 澄雄さん（86歳）江名字藤ケ丘 11日しらた斎場塩屋崎
二階堂浩昭さん（63歳）北茨城市関本町富士ヶ丘 8日アルコ会館北茨城
