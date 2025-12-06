１２月５日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

星 諒さん（90歳）錦町 8日アルコ会館 勿来

渡邊 榮子さん（88歳）内郷高坂町一丁目 8日かげつ斎苑好間

千葉ミトリさん（92歳）常磐湯本町宝海 4日さがみ葬斎会館いわき

細谷千代一さん（78歳）常磐関船町三丁目 3日さがみ葬斎会館いわき

大和田久雄さん（76歳）四倉町 7日いわき迎賓館さがみ典礼

園部アイ子さん（92歳）瀬戸町東瀬戸 7日セレモニーホールしんえい

古山 嘉子さん（93歳）内郷御台境町五反田 4日せきのホール

