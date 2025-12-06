１２月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
富岡 嘉明さん（71歳）佐糠町 11月29日あいぱるホールアデイ勿来会館
星 諒さん（90歳）錦町 8日アルコ会館 勿来
渡邊 榮子さん（88歳）内郷高坂町一丁目 8日かげつ斎苑好間
千葉ミトリさん（92歳）常磐湯本町宝海 4日さがみ葬斎会館いわき
細谷千代一さん（78歳）常磐関船町三丁目 3日さがみ葬斎会館いわき
大和田久雄さん（76歳）四倉町 7日いわき迎賓館さがみ典礼
園部アイ子さん（92歳）瀬戸町東瀬戸 7日セレモニーホールしんえい
古山 嘉子さん（93歳）内郷御台境町五反田 4日せきのホール
