福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

お悔やみ

１２月５日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

富岡　嘉明さん（71歳）佐糠町　11月29日あいぱるホールアデイ勿来会館
星　　　諒さん（90歳）錦町　8日アルコ会館 勿来
渡邊　榮子さん（88歳）内郷高坂町一丁目　8日かげつ斎苑好間
千葉ミトリさん（92歳）常磐湯本町宝海　4日さがみ葬斎会館いわき
細谷千代一さん（78歳）常磐関船町三丁目　3日さがみ葬斎会館いわき
大和田久雄さん（76歳）四倉町　7日いわき迎賓館さがみ典礼
園部アイ子さん（92歳）瀬戸町東瀬戸　7日セレモニーホールしんえい
古山　嘉子さん（93歳）内郷御台境町五反田　4日せきのホール
詳しくはこちら
最新の新聞オンライン




PR：地域密着型の金融機関（信用組合）。地域社会への貢献を使命とし、地元の企業や住民が対象の預金・融資などの金融サービスを提供しています。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP