１２月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

鈴木 拓爾さん（79歳）常磐水野谷町千代鶴 5日かげつ斎苑湯本

船橋セツ子さん（86歳）植田町東館 4日あいぱるホールアデイ勿来会館

馬場志め子さん（95歳）小川町高萩字上代 5日JA葬祭ラポール平窪

猪狩千代勝さん（79歳）平 5日いわき迎賓館さがみ典礼

白土 吉子さん（88歳）常磐関船町一丁目 5日さがみ葬斎会館いわき

鈴木まき子さん（70歳）双葉郡浪江町大字棚塩字下浜田 1日家族葬ホール家族物語 小名浜

