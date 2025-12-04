福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１２月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

神野　重彦さん（80歳）中央台飯野三丁目　5日アルコ会館いわき
鈴木　拓爾さん（79歳）常磐水野谷町千代鶴　5日かげつ斎苑湯本
船橋セツ子さん（86歳）植田町東館　4日あいぱるホールアデイ勿来会館
馬場志め子さん（95歳）小川町高萩字上代　5日JA葬祭ラポール平窪
猪狩千代勝さん（79歳）平　5日いわき迎賓館さがみ典礼
白土　吉子さん（88歳）常磐関船町一丁目　5日さがみ葬斎会館いわき
武田ツヤ子さん（91歳）小名浜大原字一本松　8日メモリアルホールみよの杜

鈴木まき子さん（70歳）双葉郡浪江町大字棚塩字下浜田　1日家族葬ホール家族物語 小名浜
