１２月３日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
神野 重彦さん（80歳）中央台飯野三丁目 5日アルコ会館いわき
鈴木 拓爾さん（79歳）常磐水野谷町千代鶴 5日かげつ斎苑湯本
船橋セツ子さん（86歳）植田町東館 4日あいぱるホールアデイ勿来会館
馬場志め子さん（95歳）小川町高萩字上代 5日JA葬祭ラポール平窪
猪狩千代勝さん（79歳）平 5日いわき迎賓館さがみ典礼
白土 吉子さん（88歳）常磐関船町一丁目 5日さがみ葬斎会館いわき
武田ツヤ子さん（91歳）小名浜大原字一本松 8日メモリアルホールみよの杜
鈴木まき子さん（70歳）双葉郡浪江町大字棚塩字下浜田 1日家族葬ホール家族物語 小名浜
