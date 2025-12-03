１２月２日（お悔やみ情報）

この記事のタイトルとURLをコピーする

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 野口 みさをさん(92歳) 住所 平下神谷字岸前 喪主 野口 義光さん 告別式 ５日午前11時よりリリーブホールかべや



櫛田 康隆さん（78歳）錦町鳥居西 12月4日アルコ会館勿来

會田 充江さん（87歳）市中央台飯野一丁目 12月2日家族葬ホール家族物語泉

㑹田テル子さん（101歳）四倉町中島字中島 12月5日JA葬祭ラポール四倉

片寄 茂さん（95歳）四倉町山田小湊字唐橋 11月29日JA葬祭ラポール四倉

佐藤 司さん（64歳）平字紅葉町 12月5日JA葬祭ラポール平

北村 文子さん（93歳）四倉町字六丁目 12月4日総合葬祭泰雲閣

小野 淳さん（73歳）小名浜港ケ丘 12月5日ライフケア小名浜会堂

内山 進さん（70歳）小名浜大原字堀米 12月8日ライフケア小名浜会堂

村上 隆意さん（70歳）平沼ノ内字代ノ下 12月9日しらた斎場塩屋崎

加藤 和美さん（75歳）平鯨岡字河端 12月4日しらた斎場なごみ

野村 孝子さん（98歳）常磐湯本町 12月3日さがみ葬斎会館いわき

小針 和子さん（82歳）内郷綴町金谷 12月3日せきのホール

根本サヨ子さん（89歳）平字紺屋町 12月5日せきのホール 小林セツ子さん（87歳）中央台飯野 12月2日アルコ会館いわき櫛田 康隆さん（78歳）錦町鳥居西 12月4日アルコ会館勿来會田 充江さん（87歳）市中央台飯野一丁目 12月2日家族葬ホール家族物語泉㑹田テル子さん（101歳）四倉町中島字中島 12月5日JA葬祭ラポール四倉片寄 茂さん（95歳）四倉町山田小湊字唐橋 11月29日JA葬祭ラポール四倉佐藤 司さん（64歳）平字紅葉町 12月5日JA葬祭ラポール平北村 文子さん（93歳）四倉町字六丁目 12月4日総合葬祭泰雲閣小野 淳さん（73歳）小名浜港ケ丘 12月5日ライフケア小名浜会堂内山 進さん（70歳）小名浜大原字堀米 12月8日ライフケア小名浜会堂村上 隆意さん（70歳）平沼ノ内字代ノ下 12月9日しらた斎場塩屋崎加藤 和美さん（75歳）平鯨岡字河端 12月4日しらた斎場なごみ野村 孝子さん（98歳）常磐湯本町 12月3日さがみ葬斎会館いわき小針 和子さん（82歳）内郷綴町金谷 12月3日せきのホール根本サヨ子さん（89歳）平字紺屋町 12月5日せきのホール 鈴木 秀雄さん（86歳）北茨城市磯原町豊田 12月5日あいぱるホール磯原会館

樫村 茂さん（72歳）高萩市高浜町 12月4日あいぱるホール高萩会館

伊藤 博栄さん（90歳）双葉郡浪江町大字権現堂字広町 12月3日吉成斎苑 花の葬送

詳しくはこちら

最新の新聞オンライン







