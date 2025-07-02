７月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 木田 幸子さん(93歳)
- 住所
- 平下大越字山ノ神
- 喪主
- 木田 健二さん
- 告別式
- ５日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平
小川地区
- 故人氏名
- 松本 智子さん(93歳)
- 住所
- 小川町高萩字下代
- 喪主
- 蓑野 和枝さん
- 告別式
- ４日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
いわき市内
皆川喜三郎さん（81歳）泉町黒須野字早稲田 7月2日アルコ会館勿来
鈴木万喜子さん（62歳）市渡辺町田部字薄作 7月2日アルコ会館泉
吉田 勝美さん（86歳）泉滝尻三丁目 7月8日アルコ会館泉
馬上 京子さん（93歳）泉ケ丘一丁目 6月28日家族葬ホール家族物語泉
正木 利男さん（95歳）錦町中迎 7月2日あいぱるホールアデイ勿来会館
宍戸 保幸さん（85歳）勿来町四沢古身 7月4日あいぱるホールアデイ勿来会館
鈴木 透さん（83歳）内郷白水町入山 7月6日あいぱるホール磐城会館
小林 洋子さん（82歳）常磐湯本町上浅貝 6月28日さがみ葬斎会館いわき
矢吹 重樹さん（65歳）平豊間字兎渡路 7月5日しらた斎場 塩屋崎
冨樫みゆきさん（55歳）平下神谷 6月28日ライフケア平会堂
五十嵐久子さん（97歳）内郷高坂町 6月29日ライフケア好間会堂
折笠キクミさん（99歳）遠野町上根本字矢本 7月2日やすらぎの杜遠野
いわき市県外
吉田 利孝さん（73歳）双葉郡大熊町大字下野上字清水 7月4日せきのホール
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皆川喜三郎さん（81歳）泉町黒須野字早稲田 7月2日アルコ会館勿来
鈴木万喜子さん（62歳）市渡辺町田部字薄作 7月2日アルコ会館泉
吉田 勝美さん（86歳）泉滝尻三丁目 7月8日アルコ会館泉
馬上 京子さん（93歳）泉ケ丘一丁目 6月28日家族葬ホール家族物語泉
正木 利男さん（95歳）錦町中迎 7月2日あいぱるホールアデイ勿来会館
宍戸 保幸さん（85歳）勿来町四沢古身 7月4日あいぱるホールアデイ勿来会館
鈴木 透さん（83歳）内郷白水町入山 7月6日あいぱるホール磐城会館
小林 洋子さん（82歳）常磐湯本町上浅貝 6月28日さがみ葬斎会館いわき
矢吹 重樹さん（65歳）平豊間字兎渡路 7月5日しらた斎場 塩屋崎
冨樫みゆきさん（55歳）平下神谷 6月28日ライフケア平会堂
五十嵐久子さん（97歳）内郷高坂町 6月29日ライフケア好間会堂
折笠キクミさん（99歳）遠野町上根本字矢本 7月2日やすらぎの杜遠野
いわき市県外
吉田 利孝さん（73歳）双葉郡大熊町大字下野上字清水 7月4日せきのホール
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