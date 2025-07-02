７月１日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内皆川喜三郎さん（81歳）泉町黒須野字早稲田 7月2日アルコ会館勿来鈴木万喜子さん（62歳）市渡辺町田部字薄作 7月2日アルコ会館泉吉田 勝美さん（86歳）泉滝尻三丁目 7月8日アルコ会館泉馬上 京子さん（93歳）泉ケ丘一丁目 6月28日家族葬ホール家族物語泉正木 利男さん（95歳）錦町中迎 7月2日あいぱるホールアデイ勿来会館宍戸 保幸さん（85歳）勿来町四沢古身 7月4日あいぱるホールアデイ勿来会館鈴木 透さん（83歳）内郷白水町入山 7月6日あいぱるホール磐城会館小林 洋子さん（82歳）常磐湯本町上浅貝 6月28日さがみ葬斎会館いわき矢吹 重樹さん（65歳）平豊間字兎渡路 7月5日しらた斎場 塩屋崎冨樫みゆきさん（55歳）平下神谷 6月28日ライフケア平会堂五十嵐久子さん（97歳）内郷高坂町 6月29日ライフケア好間会堂折笠キクミさん（99歳）遠野町上根本字矢本 7月2日やすらぎの杜遠野いわき市県外吉田 利孝さん（73歳）双葉郡大熊町大字下野上字清水 7月4日せきのホール