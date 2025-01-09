１月９日（お悔やみ情報）

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こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区 故人氏名 鈴木 良子さん(92歳) 住所 平字五色町 喪主 鈴木 淳一さん 告別式 通夜：12日午後６時より 告別式：13日午前11時より 場所：ＪＡ葬祭ラポール平窪 ※生花以外は辞退 故人氏名 渡邊 瑞子さん(99歳) 住所 平上平窪字上岡 喪主 渡邊 智さん 告別式 告別式：12月29日に近親者にて執り行った 場所：清翔苑 平

福島県いわき市内

小野昭三さん（98歳）山田町細田

川島和子さん（60歳）山玉町

久野雄生さん（72歳）中央台鹿島3丁目

渡辺正義さん（78歳）遠野町上遠野字若宮

長岡孝尚さん（86歳）常磐湯本町天王崎

林茂子さん（86歳）常磐松が台

小峰吉枝さん（89歳）植田町根小屋

藁谷孝ーさん（87歳）内郷内町金坂

里見敬三郎さん（90歳）郷ヶ丘3丁目

皆川信さん（97歳）平字権現塚

阿部保好さん（87歳）平赤井比良3丁目

佐々木限子さん（77歳）内郷高坂町

吉田征司さん（84歳）江名字安竜

佐藤かおりさん（51歳）遠野町入遠野字関屋

藁谷良保さん（86歳）三和町下三坂字谷合

西野岩子さん（86歳）三和町下三坂字南山

福島県いわき市外

武田富貴子さん（86歳）茨城県北茨城市華川町臼場

吉沢秀政さん（76歳）双葉郡大熊町大字夫沢字長者原