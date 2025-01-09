１月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 鈴木 良子さん(92歳)
- 住所
- 平字五色町
- 喪主
- 鈴木 淳一さん
- 告別式
- 通夜：12日午後６時より 告別式：13日午前11時より 場所：ＪＡ葬祭ラポール平窪 ※生花以外は辞退
- 故人氏名
- 渡邊 瑞子さん(99歳)
- 住所
- 平上平窪字上岡
- 喪主
- 渡邊 智さん
- 告別式
- 告別式：12月29日に近親者にて執り行った 場所：清翔苑 平
福島県いわき市内
小野昭三さん（98歳）山田町細田
川島和子さん（60歳）山玉町
久野雄生さん（72歳）中央台鹿島3丁目
渡辺正義さん（78歳）遠野町上遠野字若宮
長岡孝尚さん（86歳）常磐湯本町天王崎
林茂子さん（86歳）常磐松が台
小峰吉枝さん（89歳）植田町根小屋
藁谷孝ーさん（87歳）内郷内町金坂
里見敬三郎さん（90歳）郷ヶ丘3丁目
皆川信さん（97歳）平字権現塚
阿部保好さん（87歳）平赤井比良3丁目
佐々木限子さん（77歳）内郷高坂町
吉田征司さん（84歳）江名字安竜
佐藤かおりさん（51歳）遠野町入遠野字関屋
藁谷良保さん（86歳）三和町下三坂字谷合
西野岩子さん（86歳）三和町下三坂字南山
小野昭三さん（98歳）山田町細田
川島和子さん（60歳）山玉町
久野雄生さん（72歳）中央台鹿島3丁目
渡辺正義さん（78歳）遠野町上遠野字若宮
長岡孝尚さん（86歳）常磐湯本町天王崎
林茂子さん（86歳）常磐松が台
小峰吉枝さん（89歳）植田町根小屋
藁谷孝ーさん（87歳）内郷内町金坂
里見敬三郎さん（90歳）郷ヶ丘3丁目
皆川信さん（97歳）平字権現塚
阿部保好さん（87歳）平赤井比良3丁目
佐々木限子さん（77歳）内郷高坂町
吉田征司さん（84歳）江名字安竜
佐藤かおりさん（51歳）遠野町入遠野字関屋
藁谷良保さん（86歳）三和町下三坂字谷合
西野岩子さん（86歳）三和町下三坂字南山
福島県いわき市外
武田富貴子さん（86歳）茨城県北茨城市華川町臼場
吉沢秀政さん（76歳）双葉郡大熊町大字夫沢字長者原
武田富貴子さん（86歳）茨城県北茨城市華川町臼場
吉沢秀政さん（76歳）双葉郡大熊町大字夫沢字長者原