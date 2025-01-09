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お悔やみ

１月９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
鈴木　良子さん(92歳)
住所
平字五色町
喪主
鈴木　淳一さん
告別式
通夜：12日午後６時より　告別式：13日午前11時より　場所：ＪＡ葬祭ラポール平窪 ※生花以外は辞退
故人氏名
渡邊　瑞子さん(99歳)
住所
平上平窪字上岡
喪主
渡邊　　智さん
告別式
告別式：12月29日に近親者にて執り行った　場所：清翔苑 平

福島県いわき市内
小野昭三さん（98歳）山田町細田
川島和子さん（60歳）山玉町
久野雄生さん（72歳）中央台鹿島3丁目
渡辺正義さん（78歳）遠野町上遠野字若宮
長岡孝尚さん（86歳）常磐湯本町天王崎
林茂子さん（86歳）常磐松が台
小峰吉枝さん（89歳）植田町根小屋
藁谷孝ーさん（87歳）内郷内町金坂
里見敬三郎さん（90歳）郷ヶ丘3丁目
皆川信さん（97歳）平字権現塚
阿部保好さん（87歳）平赤井比良3丁目
佐々木限子さん（77歳）内郷高坂町
吉田征司さん（84歳）江名字安竜
佐藤かおりさん（51歳）遠野町入遠野字関屋
藁谷良保さん（86歳）三和町下三坂字谷合
西野岩子さん（86歳）三和町下三坂字南山
福島県いわき市外
武田富貴子さん（86歳）茨城県北茨城市華川町臼場
吉沢秀政さん（76歳）双葉郡大熊町大字夫沢字長者原

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