１月２４日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
小川地区
- 故人氏名
- 大森 武さん(80歳)
- 住所
- 小川町関場字宿
- 喪主
- 大森 基裕さん
- 告別式
- 25日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール平窪
久之浜・大久地区
- 故人氏名
- 石澤 幸恵さん(49歳)
- 住所
- 大久町大久字寺ノ作
- 喪主
- 松山 采美さん
- 告別式
- 28日正午よりＪＡ葬祭ラポール四倉 ※花環は辞退
- 故人氏名
- 木村 惠津子さん(71歳)
- 住所
- 久之浜町久之浜字北町
- 喪主
- 木村 理さん
- 告別式
- 29日午前11時より山光堂メモリアルホール海賓館 ※花環は辞退
福島県いわき市内
箱﨑光さん(90歳)鹿島町上蔵持字寺内 メモリアルホールみよの杜
八代幸子さん（81歳）泉町 あいぱるホール泉会館
今井マツ子さん（93歳）岩間町上山 しょうぶ苑植田
國分直子さん（82歳）中央台飯野二丁目 アルコ会館いわき
野木弘裄さん（84歳）市内郷高坂町一丁目 たびだちの家一心
箱﨑溥さん（92歳）平下高久字原 しらた斎場塩屋崎
根本妙子さん（72歳）内郷高坂町大町 葬祭ホール堀坂會館
小室イネ子さん（99歳）小川町西小川字川原端 ライフケア好間会堂
髙橋重さん（73歳）四倉町駒込字川ノ入 ライフケア平会
鈴木キンさん（99歳）勿来町関田御城前 ライフケア勿来会堂
吉田鉄雄さん（77歳）小名浜字山神北 ライフケア小名浜会堂
福島県いわき市外
石賢祐さん(79歳)茨城県北茨城市磯原町大塚 あいばるホール磯原会館
大平公子さん（77歳)北茨城市大津町 アルコ会館北茨城
詳しくはこちら