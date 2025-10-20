１０月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。
平地区
- 故人氏名
- 鈴木 貞次さん(89歳)
- 住所
- 自由ケ丘
- 喪主
- 鈴木 匡子さん
- 告別式
- 21日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館
三和地区
- 故人氏名
- 田子 ミツエさん(99歳)
- 住所
- 三和町上三坂字屋地
- 喪主
- 田子 孝雄さん
- 告別式
- 21日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール三和
いわき市内
蛭田 辰治さん（84歳）錦町作鞍 22日あいぱるホールアデイ勿来会館
安藤 重一さん（86歳）四倉町 20日アルコ会館いわき
作山 郁代さん（73歳）永崎字川畑 22日本多斎苑小名浜
いわき市県外
吉原 靖さん（93歳）北茨城市中郷町小野矢指 23日あいぱるホール磯原会館
宍戸 準一さん（90歳）南相馬市小高区東町 22日しらた斎場 ファミリオ神白
鈴木 達三さん（88歳）宮城県仙台市泉区上谷刈 17日九品寺
