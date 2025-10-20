福島県いわき市のニュースやお悔やみ情報等をお届け

１０月１９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

平地区

故人氏名
鈴木　貞次さん(89歳)
住所
自由ケ丘
喪主
鈴木　匡子さん
告別式
21日午前11時より山光堂メモリアルホール迎賓館

三和地区

故人氏名
田子 ミツエさん(99歳)
住所
三和町上三坂字屋地
喪主
田子　孝雄さん
告別式
21日午前11時よりＪＡ葬祭ラポール三和
いわき市内
蛭田　辰治さん（84歳）錦町作鞍　22日あいぱるホールアデイ勿来会館
安藤　重一さん（86歳）四倉町　20日アルコ会館いわき
作山　郁代さん（73歳）永崎字川畑　22日本多斎苑小名浜
いわき市県外
吉原　　靖さん（93歳）北茨城市中郷町小野矢指　23日あいぱるホール磯原会館
宍戸　準一さん（90歳）南相馬市小高区東町　22日しらた斎場 ファミリオ神白
鈴木　達三さん（88歳）宮城県仙台市泉区上谷刈　17日九品寺
