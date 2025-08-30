８月２９日（お悔やみ情報）

こちらの情報は、各葬儀社からの提供です。

いわき市内渡部 満男さん（60歳）内郷高坂町三本杉 31日あいぱるホール磐城会館綱川 廣さん（85歳）小名浜島字島 9月1日あいぱるホール小名浜会館小野 暖人さん（15歳）勿来町関田西一丁目 31日アルコ会館勿来石井 委子さん（55歳）勿来町窪田酒井原 9月1日アルコ会館勿来伊藤 和代さん（88歳）小名浜字横町 31日本多斎苑小名浜小川ヨシ子さん（83歳）小名浜花畑町 9月2日本多斎苑 小名浜永久保ヒサコさん（100歳）三和町下三坂字石合 9月1日セレモニーホールくさの彩華いわき市県外瀧 則子さん（80歳）北茨城市中郷町下桜井 26日あいぱるホール磯原会館