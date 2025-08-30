お悔やみ

８月２９日（お悔やみ情報）

いわき市内
渡部　満男さん（60歳）内郷高坂町三本杉　31日あいぱるホール磐城会館
綱川　　廣さん（85歳）小名浜島字島　9月1日あいぱるホール小名浜会館
小野　暖人さん（15歳）勿来町関田西一丁目　31日アルコ会館勿来
石井　委子さん（55歳）勿来町窪田酒井原　9月1日アルコ会館勿来
伊藤　和代さん（88歳）小名浜字横町　31日本多斎苑小名浜
小川ヨシ子さん（83歳）小名浜花畑町　9月2日本多斎苑 小名浜
永久保ヒサコさん（100歳）三和町下三坂字石合　9月1日セレモニーホールくさの彩華
いわき市県外
瀧　　則子さん（80歳）北茨城市中郷町下桜井　26日あいぱるホール磯原会館
