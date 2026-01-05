＜スナップショット＞５日は小寒 冬の小名浜港にシャボン玉舞う

この記事のタイトルとURLをコピーする

５日は二十四節気の「小寒」。この日から本格的な『寒の入り』となり、１年で最も寒い時期に当たると言われている。

好天に恵まれた４日、小名浜港の親水空間「アクアマリンパーク」では、寒風にもめげず、大空に放たれた多くのシャボン玉を多くの子どもたちが追い回していた。

青空広がる海沿いで、泉の自称『しゃぼんだまおじさん』（５８）が大小さまざまなシャボン玉を作り、大空を彩っていた。福岡県のしゃぼんだま師から取り寄せたという、魔法のシャボン玉液と５種８０本の道具を使用。膨らませたシャボン玉は風に乗り、道行く人の目を楽しませた。

孫を喜ばせるために先駆者から一式を買い、１年前に開始した。魔法のシャボン玉液５００ｍｌ入りペットボトル１本分が３００円で遊べ、売り上げは子ども食堂の活動に寄付している。

披露している時間は土、日曜日の午前９時から日没まで。強風などの悪天候の場合は中止する。

（写真：道行く人を楽しませるシャボン玉）